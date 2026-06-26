Tak wyglądał zakup Porsche przez Andrzeja Dudę. "Już żałuję"

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-06-26 14:54

W ostatnich dniach duże poruszenie w mediach (zwłaszcza społecznościowych) wywołał nowy zakup Andrzeja Dudy. Były prezydent postanowił dać porwać się fantazji i zakupił nowy samochód? Jaki? Nie w kij dmuchał, gdyż Duda zdecydował się na Porsche! Teraz w sieci pojawił się wpis poprzednich właścicieli pojazdu, którzy zamieścili zdjęcia z momentu przekazania auta. Zobacz, jak Andrzej Duda prezentował się za kierownicą swojej nowej bryki.

Czarny Porsche Boxster na tle nowoczesnego budynku, z wizerunkiem Andrzeja Dudy w okrągłej ramce. Zdjęcie ilustruje zakup auta przez byłego prezydenta. Więcej na ten temat przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Sebastian Wielechowski / Super Express; M. Knijnenburg/ Shutterstock

Nowy zakup Andrzeja Dudy

Andrzej Duda znów przyciągnął uwagę mediów, ale tym razem nie chodzi o politykę. Były prezydent pojawił się w krakowskim warsztacie samochodowym, gdzie przyjechał swoją nową bryką. - Dziś nasz warsztat odwiedził naprawdę niesamowity klient. Mieliśmy zaszczyt gościć prezydenta Polski, Pana Andrzeja Dudę. Nasz zespół zajął się jego Porsche Boxster 981, przeprowadzając kompleksowe polerowanie reflektorów.  Efekt? Lampy odzyskały fabryczny blask i klarowność, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i idealny wygląd - pochwaliła się firma w mediach społecznościowych (WIĘCEJ: Duda pokazał swoje nowe porsche. W warsztacie aż zaniemówili).

Porsche Boxster 981 jest trzecią generacją znanego roadstera niemieckiej marki. Produkowano go w latach 2012–2016. Auto ma opinię jednego z ciekawszych modeli w swojej klasie, m.in. ze względu na wolnossące silniki typu bokser i centralnie umieszczony układ napędowy. Cenione jest także za prowadzenie i sportowy charakter. Ceny tego modelu na rynku wtórnym wynoszą obecnie od około 160 tys. zł do 250 tys. zł, zależnie od wersji, stanu technicznego i historii konkretnego egzemplarza.

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Oczywiście, jako, że żyjemy w mocno spolaryzowanym społeczeństwie, wpis warsztatu wywołał lawinę, w której znalazły się również bardzo nieprzyjemne komentarze. W związku z tym firma zamieściła w sieci jeszcze jedno oświadczenie, zapewniające o ich pracy ponad jakimikolwiek podziałami politycznymi.

Tak wyglądał moment zakupu

Poprzedni właściciele pojazdu postanowili umieścić w sieci wpis, w którym zdradzili m.in. historię pojazdu. - Zrobiło się spore zamieszanie wokół byłego Prezydenta Polski i jego nowego auta. Akurat możemy, z „pierwszej ręki” wyjaśnić jakie to było auto i skąd się wzięło.  To był nasz samochód, ściągnęliśmy go dla siebie z USA. Porsche Boxster S z roku 2013 - czytamy.

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Następnie dodano nostalgicznie:

- Jest to świetny samochód, już żałuję, że go sprzedałem, mega zabawka

Do wpisu dołączono dwa zdjęcia z momentu, w którym dokonano transakcji:

Galeria poniżej: Duda po prezydenturze: "Żona nie chciała domu". Gdzie zamieszkał i dlaczego?

Duda po prezydenturze: Żona nie chciała domu. Gdzie zamieszkał i dlaczego?
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