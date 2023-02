Taką emeryturę ma Aleksander Kwaśniewski. Musi dorabiać

Masz psa? Koniecznie to przeczytaj! Rewolucja dla właścicieli psów w Polsce. Będą licencje?!

Emerytura często powoduje spore niezadowolenie wśród Polaków, którzy często muszą sobie radzić z niewielkim świadczeniem. W najgorszej sytuacji zdają się być artyści, których emerytury często nie przekraczają nawet 1000 zł. A jak jest z byłym prezydentem RP? - Otrzymałem prognozę mojej emerytury. Wyliczono, że będę otrzymywał 2600 złotych. Ta kwota nie daje elementarnego poczucia bezpieczeństwa – mówił jakiś czas temu w jednym z wywiadów. Warto jednak pamiętać, że z każdą waloryzacją emerytura Aleksandra Kwaśniewskiego wzrasta. Ponadto polityk ma przyznaną także dożywotnią emeryturę prezydencką, która stanowi 75 proc. kwoty zasadniczego wynagrodzenia prezydenta. Nie wiadomo, ile wynosi w przypadku Aleksandra Kwaśniewskiego, jednak po zmianach z 2021 roku to kwota rzędu 18 tys. zł. Ponadto Aleksander Kwaśniewski może także liczyć na dochód z wykładów i prelekcji, jakich udziela. Mimo to uważa, że prezydenci ze Stanów Zjednoczonych są w znacznie lepszej sytuacji jeśli chodzi o emeryturę. - Nie narzekamy, ale nie jest to porównywalne z Barackiem Obamą. Także dorabiamy, mówiąc krótko, dorabiamy – wyjawił na antenie Polsat News kilka lat temu.

Czy Donald Tusk i Jarosław Kaczyński powinni przejść na emeryturę? Politycy odpowiadają

