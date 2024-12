Takim mężem naprawdę jest Rafał Trzaskowski. Wiele zdradza jego znak zodiaku

Rafał Trzaskowski od lat jest związany z polityką i pełnił różne funkcje, w tym europosła czy prezydenta Warszawy. Zawsze mógł liczyć na wsparcie swojej żony Małgorzaty, z którą poznał się, gdy ta była jeszcze studentką. Choć początki związku nie były łatwe ze względu na dzielącą ich odległość, udało im się przezwyciężyć trudności i do dziś są razem. Wiele osób może się zastanawiać, jakim prywtanie mężem jest Rafał Trzaskowski. Co na ten temat mówi jego znak zodiaku?

Co o Rafale Trzaskowskim mówi jego znak zodiaku?

Rafał Trzaskowski urodził się 17 stycznia więc jest zodiakalnym Koziorożcem. To uparte, ambitne i twardo stąpające po ziemi znaki zodiaku. Są zdeterminowane, by osiąga swoje cele, co czyni z nich świetnych pracowników - oczywiście o ile robią to, co lubią. Dzięki temu zapewnią rodzinie stabilność finansową i będzie dbał, by każdy jej członek miał wszystko, czego potrzebuje.

Stabilizacja, nie tylko finansowa, jest dla Koziorożców bardzo ważna, dlatego jeśli stworzy udany związek, nie będzie myślał o jego zakończeniu ani szukał romansów. Ten znak zodiaku charakteryzuje duża lojalność. Nawet jeśli w związku pojawią problemy, Koziorożec będzie się starał je rozwiązać za wszelką cenę. Rozstanie to dla niego ostateczność.

Ponadto Koziorożce stronią od awantur i mają dużo cierpliwości, jednak kiedy w końcu wybuchną, mogą być bardzo ostre. Mimo to nie trzymają urazy długo - szybko będą chciały się pogodzić.

Podobnie było w przypadku Rafała i Małgorzaty Trzaskowskich - choć mieszkali w innych miejscowościach, zawalczyli o uczucie. Udało im się także przetrwać wiele kampanii wyborczych, a teraz będą razem stawać do boju o urząd prezydenta RP.

Wadą Koziorożca może być pracoholizm. Ten znak zodiaku traktuje swoje zobowiązania bardzo poważnie, na czym czasem mogą cierpieć najbliżsi. Nie cechuje go także przesadny romantyzm. Zamiast wręczania kwiatów czy prawienia komplementów woli bardziej praktycznie okazywać swoje uczucie, na przykład dbając o dom czy właśnie zapewniając im finansowe wsparcie. Wynagradza to jednak swoim całkowitym oddaniem - na Koziorożca zawsze można liczyć, gdy sytuacja tego wymaga.

