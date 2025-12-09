Telus poleciał do Watykanu pomodlić się za dobre zakończenie sprawy z aferą z CPK w tle. Zabrał też żonę Małgorzatę

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2025-12-09 11:25

Robert Telus nie miał ostatnio lekko. Były minister rolnictwa musiał się tłumaczyć w sprawie sprzedaży terenu pod CPK, a potem został zawieszony w prawach członka PiS. Na szczęście może teraz nieco odpocząć od tych zawirowań. Wraz z żoną Małgorzatą odwiedził malowniczy Watykan.

Telus poleciał do Watykanu pomodlić się za dobre zakończenie sprawy z aferą z CPK w tle

Autor: Facebook/Robert Telus/ Facebook
  • Były minister rolnictwa Robert Telus, został niedawno zawieszony przez PiS w związku z aferą dotyczącą sprzedaży gruntów pod CPK.
  • Polityk udał się na pielgrzymkę do Rzymu.
  • Towarzyszą mu inni parlamentarzyści PiS, a jednym z elementów podróży było spotkanie z kardynałem Müllerem i rozmowy o przyszłości świata.
  • Pielgrzymka z pewnością pomoże posłowi Telusowi znaleźć ukojenie.
Krótko przed oddaniem władzy przez PiS doszło do sprzedaży gruntów, które znajdowały się w planach inwestycyjnych CPK. Gdy sprawa wyszła na światło dzienne, wywołała wstrząs w partii Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS do czasu wyjaśnienia sprawy zawiesił byłego ministra rolnictwa Roberta Telusa  i jego zastępcę. Sam Telus tłumaczył potem w rozmowie z "Super Expressem": Niesłusznie mnie zniszczyli, nic o tej sprawie nie wiedziałem bo nie trafiła nawet na moje biurko. Chodzi oto, żeby nie obciążać Prawa i Sprawiedliwości. To normalne. Ja pozostaję do dyspozycji służb i jeszcze raz podkreślam, że nie czuję się winny – mówił nam wówczas polityk.

Robert Telus poleciał na pielgrzymkę. Szuka ukojenia w Watykanie

Na szczęście teraz Robert Telus może nieco odpocząć od tych trudnych spraw i przykrych zawirowań. Wraz z innymi parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości udał się z pielgrzymką do Rzymu. Były minister rolnictwa zabrał też żonę Małgorzatę, na którą zawsze może liczyć. 

- Wspaniałe spotkanie z kardynałem Mullerem w jego mieszkaniu i długa wieczorna rozmowa o fundamentalnych sprawach dotyczących przyszłości świata Europy i Polski - napisał poseł w sieci i pokazał kilka zdjęć. 

Widać, że czas spędzony w Watykanie mu służy. W końcu to miejsce ma w sobie coś niezwykłego, jest siedzibą papieży, ważnym punktem dla każdego katolika. Można w nim znaleźć ukojenie, a tego z pewnością potrzebuje polityk. Do tego czas spędzony w czasie adwentu musi jeszcze lepiej wpływać na duchową kondycję ludzi wierzących. Oprócz Roberta Telusa na pielgrzymkę wybrali się też: posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk, poseł Jan Mosiński oraz posłanka Maria Kurowska. 

