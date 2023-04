To Wyszyński załatwił, że Wojtyła został papieżem?! Sensacyjne kulisy wyboru Jana Pawła II

Ciekawa rozgrywka

To Stefan Wyszyński załatwił, że Karol Wojtyła został papieżem?! Sensacyjne kulisy wyboru Jana Pawła II

likp 5:05 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła - mimo wielu podejmowanych przez komunistów prób ich poróżnienia - mieli ze sobą znakomite relacje oparte na wzajemnym szacunku. Przez kilkadziesiąt lat to prymas był najważniejszym człowiekiem w polskim Kościele i nie podlegało to żadnej dyskusji. Gdy Karol Wojtyła został Janem Pawłem II, wszystko się zmieniło. Co ciekawe, to Stefan Wyszyński miał przyczynić się do tego, że Polak zasiadł na tronie Piotrowym. Czy prymas załatwił, że Karol Wojtyła został papieżem?