Tomasz Lis w nowej roli! Wraca na ekrany, fani zacierają ręce

Tomasz Lis od dawna jest dziennikarzem z zamiłowania. Widzowie mogli go oglądać między innymi w wielu programach w TVP, TVN czy w Polsacie. Był związany także z „Gazetą Wyborczą”, „Wprost”, „Polską The Times”, a ostatecznie w latach 2012-2022 był redaktorem naczelnym „Newsweeka”. Występował także w audycjach w radiu Tok FM. Ostatnio jednak swoje opinie wyrażał głównie na Twitterze. Niebawem to się zmieni, a Tomasz Lis zaprezentuje się w nowej roli! Jak poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, już niebawem ruszy z własnym kanałem w serwisie YouTube. - Dziś z Lutrem po raz pierwszy w nowym biurze. Tu będzie siedziba mojego wydawnictwa. Tu podpisałem dziś umowę w sprawie startu mojego kanału na YouTube, Tomasz Lis- oficjalnie. Już wkrótce moje rozmowy z politykami i nie tylko, komentarze oraz dyskusje publicystów. Kilka prób i startujemy – napisał, dodając filmik, na którym widać, jak dziennikarz podpisuje liczne dokumenty.

Tomasz Lis w kolejnym poście zdradził, kiedy można się spodziewać pierwszych materiałów na jego nowym kanale. - Próby do startu mojego kanału na YouTube trwają. Start najprawdopodobniej w drugiej połowie przyszłego tygodnia W próbach aktywnie uczestniczy Luter. W pierwszym programie nawet wystąpi – oznajmił dziennikarz. To na pewno wielka gratka dla fanów po tak długiej przerwie zobaczyć Tomasza Lisa na ekranie, choćby telefonu czy komputera. Widać zresztą, że sam zainteresowany jest bardzo zadowolony z nowego przedsięwzięcia!

