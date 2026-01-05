Tragiczny los jednego z synów Edwarda Gierka. Mało kto o tym wie

Życie prywatne Edwarda Gierka, I sekretarza KC PZPR, i jego rodziny było naznaczone zarówno sukcesami, jak i osobistymi tragediami.

Mimo powszechnej wiedzy o dwóch synach, Adamie i Jerzym, rodzina Gierków przeżyła również stratę trzeciego dziecka, Zygmunta, który zmarł w niemowlęctwie.

Edward Gierek, urodzony w 1913 roku, poślubił Stanisławę, młodszą od niego o pięć lat, w 1937 roku. Ich związek trwał aż 64 lata, co było powodem do dumy i zostało uhonorowane nagrodą za długie pożycie. Małżeństwo przeżyło wiele trudności. Po ślubie wyemigrowali do Belgii, gdzie urodziły się ich dzieci. Edward Gierek wielokrotnie podkreślał, że rodzina była dla niego najważniejsza.

Tragiczny los jednego z synów

Pierworodny syn, Adam, urodził się w 1938 roku, gdy Edward Gierek miał 25 lat. Cztery lata później na świat przyszedł Jerzy. W międzyczasie, w 1940 roku, Stanisława Gierek urodziła jeszcze jednego syna, Zygmunta. Niestety, dziecko zmarło w wieku niemowlęcym, co było ogromnym ciosem dla rodziców. Stanisława Gierek nigdy nie mówiła głośno o tej tragedii, ale wiadomo, że bardzo ją przeżyła. Zygmunt został pochowany w Genk w Belgii, gdzie wówczas mieszkali Gierkowie.

Adam Gierek, urodzony w miejscowości Zwaitberg, pamiętał czasy powojennej biedy. Edward Gierek pracował wtedy ciężko w kopalni węgla kamiennego. Adam Gierek wspominał w wywiadzie dla „Super Expressu” w sierpniu 2020 roku: „Ojciec ciężko harował, często pracował na nocnych zmianach, więc w dzień spał. Mama w domu rządziła”.

- Okres belgijski był trudny, był to czas wojny. Wiem, co to znaczy być głodnym [...] Mieszkaliśmy w takim domu szeregowym. [...] Dom był piętrowy, z ubikacją na zewnątrz, w przybudówce do domu. Dwa pokoje na górze, dwa na dole, piwnica. I tyle - wspominał.

Jako nastolatek Adam Gierek wrócił z rodzicami do Polski, zamieszkując najpierw w Katowicach, a następnie w Warszawie. Ukończył wydział mechaniczno-technologiczny na Politechnice Śląskiej, zdobywając tytuł inżyniera. Został nauczycielem akademickim i profesorem nauk technicznych. W latach sześćdziesiątych odbył staż w moskiewskiej Szkole Samochodowo-Mechanicznej, zakończony pracą doktorską. Po ojcu odziedziczył zainteresowanie polityką, z powodzeniem startując do Senatu, a w 2004 roku do Europarlamentu.

Dalsze losy potomków Gierka

Młodszy syn Edwarda Gierka, Jerzy, również był inżynierem. Ożenił się z Tatianą, siostrą Ariadny Gierek-Łapińskiej. Była lekarzem laryngologiem, pełniła funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów – chirurgów głowy i szyi. Niestety, ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu.

Obie synowe Edwarda Gierka już nie żyją. Ariadna Gierek-Łapińska zmarła w 2020 roku, a jej pamięć upamiętnia ławeczka przed Szpitalem Uniwersyteckim w Katowicach. Tatiana Gierek zmarła trzy lata wcześniej, w 2017 roku, w wieku 75 lat.

Nie żyje również Jerzy Gierek, który był bardzo związany z matką Stanisławą i opiekował się nią do końca jej życia. Syn Jerzego, Aleksander Gierek, kontynuuje rodzinną tradycję medyczną, choć w innej dziedzinie. Jest weterynarzem, prowadzącym przychodnię w Katowicach.

Adam Gierek zaś założył nowa rodzinę. Poślubił Katarzynę Zembalę, lekarkę, z którą ma syna Marcina.

