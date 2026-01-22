Trzecia żona Schreibera przekazała drugą suknię ślubną na aukcję 34. finału WOŚP. "To nie tylko suknia – to historia, emocje i styl na najwyższym poziomie"

Żona posła PiS chce pomóc WOŚP. Niecodzienny gest!

Weronika Schreiber postanowiła pomóc Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, której wielki finał już w najbliższą niedzielę, 25 stycznia. To będzie już 34. finał WOŚP. Żona posła Prawa i Sprawiedliwości zdecydowała się na bardzo szlachetny gest, przekazała na licytację własną suknię ślubną! To suknia, w której panna młoda bawiła się na weselu, gdy brała ślub miała na sobie inną kreację. Ta, wystawiona na licytację to sukienka z modnego butiku. Jak czytamy w opisie licytacji:

- Przedmiotem aukcji jest oryginalna, druga suknia ślubna Weroniki Schreiber, żony posła Łukasza Schreiber, w której wystąpiła podczas swojego ślubu we wrześniu. Kreacja pochodzi z prestiżowego butiku Moliera2, który specjalizuje się w luksusowej odzieży damskiej i od momentu pojawienia się w mediach wzbudzała ogromne zainteresowanie – rozpisywały się o niej magazyny modowe, a projektanci i eksperci nie kryli zachwytu.(...) To nie tylko suknia – to historia, emocje i styl na najwyższym poziomie, a jednocześnie symbol wsparcia dla jednej z najważniejszych akcji charytatywnych w Polsce.

Suknia z piórkami i perełkami niczym z bajki!

Faktycznie, suknia robi wrażenie, ponieważ jest ozdobiona piórkami i perłami, inspirowana sukienkami z parkietów zawodowych tancerek tańca towarzyskiego. Sukienka przekazana przez Weronikę Schreiber jest w rozmiarze S, to model wiązany na szyi, krótka, w kolorze srebrnym, a jak zapewnia żona polityka, jest też bardzo wygodna.

W rozmowie z "Super Expressem" tuż po ślubie polityka i jego ukochanej, projektant Daniel Jacob Dali bardzo zachwalał tę kreację: - Samo piękno, gust i elegancja, tak można podsumować projekty obu sukien. Panna młoda dała niezły popis. (...) Drugi projekt, bardzo krótkiej sukienki, w odcieniu srebra z piórami to istotny szał, który śmiało moglibyśmy zobaczyć na stronach magazynu "Vogue". Absolutna modowa rewelacja! - zachwycał się ekspert.

Dwie suknie ślubne Weroniki Schreiber

Warto przy okazji wspomnieć, że suknia ślubna, w której panna młoda składała przysięgę małżeńską, była bardzo klasyczna, długa, biała, w typie sukni balowej, z szerokim dołem. Do tej kreacji ukochana Schreibera dobrała długi biały welon. Całość wyglądała bardzo okazale, więc nic dziwnego, że panna młoda postawiła na delikatną fryzurę, czyli prosty kucyk.