Psychiatra ujawnia, z czym przychodzą do niego księża. To temat tabu

Pierwsza wspólna Wielkanoc Patkowskich. Wiemy, co będą robić. Ale jaja!

Co za historia!

Donald Tusk robił zakupy tuż przed świętami, nie mieściły się w trobach!

Donald Tusk niewątpliwie jest zajętym człowiekiem, zwłaszcza po powrocie do krajowej polityki. Na zakupy przedświąteczne, lub uzupełnienia takowych wybrał się z żoną niemal na ostatnią chwilę, bo tuż przed świętami, w Wielką Sobotę. Wraz z żoną Małgorzatą kupili tyle, że nie zmieściło się wszystko w torbach, część zakupów musieli nieść w ręce.

Jak można zauważyć na zdjęciach, Tuskowie dbają o zdrowie, bo kupili kilka butelek wody, choć znalazło się również miejsce na słodycze w postaci małej butelki coli, kryjącej się w siatce z pieczywem. W kwestii słodkości, Małgorzata Tusk kupiła również babeczki ze sklepu w plastikowym pudełku. Reszta zakupów była w wypchanej czarnej torbie, której zawartość trudno zidentyfikować.

Donald Tusk z żoną mieli ze sobą tyle zakupów, że zabrakło wolnej ręki, żeby otworzyć drzwi w ich SUVie Lexusa! Jednak jakoś sobie poradzili i zapakowali zakupy na tylną kanapę samochodu. Małżeństwo później wróciło prosto do domu, zapewne po to, aby przygotować święconkę do poświęcenia i jedzenie na Wielkanocny stół.

Pieniądze to nie wszystko - Leszek Balcerowicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.