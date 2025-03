W takich warunkach mieszka Karol Nawrocki. Ma trzypokojowe mieszkanie

Karol Nawrocki jeszcze do niedawna był znany jako szef Instytutu Pamięci Narodowej, ale kilka miesięcy temu, pod długich namysłach i analizach zdecydowano, że zostanie kandydatem na prezydenta Polski. W tegorocznych wyborach prezydenckich Nawrocki chce wystartować jako kandydat obywatelski, ale mający poparcie Prawa i Sprawiedliwości.

Ze względu na to, że do tej pory nie był politykiem ani w polityce lokalnej ani krajowej, to nie był znany większości osób. Z pewnością kojarzyli go i znali miłośnicy historii i ci, którzy interesowali się działalnością IPN. Teraz jednak o Nawrockim jest coraz głośniej. To sprawia, że wielu chce go poznać z bardziej prywatnej strony. Wiadomo, że jest on mężem Marty Nawrockiej, z którą wychowuje troje dzieci: syna żony Daniela, który jest dorosły, a także dwie młodszych dzieci: nastoletniego Antka i kilkuletnią Kasię. Rodzina mieszka w Gdańsku. Jak wygląda mieszkanie Nawrockich?

Z bloku do Pałacu Prezydenckiego, czyli gdzie mieszka Karol Nawrocki?

Karol Nawrocki wraz z rodziną mieszka w Gdańsku, sam wychował się na robotniczej dzielnicy miasta, Siedlcach. Rodzina Nawrockich zajmuje zwyczajne mieszkanie w bloku: - Nasz dom jako miejsce to trzypokojowe mieszkanie w bloku. Dobrze się tu czujemy. Dom rozumiany jako nasza wspólnota jest czymś najcenniejszym, co zbudowaliśmy - opowiadała żona Nawrockiego w tygodniku "Sieci".

Jak wyglądał to mieszkanie? Nawrocki nie chwali się wiele wnętrzami domu, ale z tego, co można zauważyć na zdjęciach w mediach społecznościowych, króluje tam biel, dodatki są w modnych pastelowych kolorach. Jak u wielu Polaków, tak i u kandydata na prezydenta w salonie stoi szara kanapa.

