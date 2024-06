i Autor: AKPA

Koniec prawie 7-letniej przygody

Ważny człowiek z otoczenia prezydenta odchodzi. To, co napisał o Dudzie, wzrusza do łez

Wielkie zmiany zaszły w Pałacu Prezydenckim. Z funkcją prezydenckiego fotografa pożegnał się po niemal 7 latach Jakub Szymczuk, znany i ceniony fotograf. Jak przyznał, teraz chce iść nową drogą, a niedawna wizyta prezydenta w USA była swego rodzaju pożegnaniem fotografa z pracą przy głowie państwa.