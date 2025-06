Jarosław Kaczyński stworzył PiS w 2001 roku i niemal od początku stoi na czele partii. Na początku istnienia formacji na czele Prawa i Sprawiedliwości stał Lech Kaczyński. Wiele osób zastawia się, jak wygląda miejsce pracy prezesa Prawa i Sprawiedliwości, czyli biuro partii mieszczące się w biurowcu przy Nowogrodzkiej. Adres siedziby PiS to zdecydowanie najsłynniejsza siedziba partyjna w Polsce.

Gdzie jest biuro PiS? Słynna Nowogrodzka to warszawski adres, który zna każdy!

O ile większość osób nie ma pojęcia, gdzie mieści się biuro PO czy Konfederacji, o tyle Nowogrodzka jest fenomenem. Budynek, w którym znajduje się biuro prezesa Kaczyńskiego nie wyróżnia się niczym szczególnym, to budynek w stylu biurowców z dawnych lat i trzeba przyznać, nie wygląda zbyt atrakcyjnie. W budynku mieści się m.in. klub bilardowy i szereg innych podmiotów.

Pokazywaliśmy już, jak wygląda dom prezesa Kaczyńskiego w środku - KLIKNIJ I ZOBACZ ZDJĘCIA. A jak wygląda miejsce, w którym pracuje Jarosław Kaczyński, z którego twardą ręką rządzi partią i w którym to miejscu zapadają ważne, a wręcz kluczowe partyjne decyzje?

Zajrzeliśmy do najbardziej tajemniczego biura w Polsce!

"Super Express" bywał w gabinecie prezesa PiS. Centralnym miejscem biura jest.. biurko: drewniane, solidne, mieszczące stosy papierów, przy którym prezesowi musi się wygodnie pracować. Na biurku jest też figurka Neptuna. To, co zwraca uwagę to lampka z zielonym szkłem ustawiona na biurku.

Jest to klasyczna lampka tzw. lampka bankierska, która dobrze komponuje się z wnętrzem. Jak czytamy na stronie ekconcept.pl:

- Lampa bankierska to rodzaj lampy biurkowej, która została po raz pierwszy wprowadzona pod koniec XIX wieku. Lampy są zaprojektowane tak, aby kierować światło w dół, dzięki czemu są idealne do czytania i pisania. Lampy bankierskie były pierwotnie zaprojektowane do użytku w bankach i innych instytucjach finansowych.

Na ścianie, nad szafką, u Kaczyńskiego wisi mapa Polski stylizowana na zabytkową. Zaś na szafce stoją ważne dla prezesa figurki: przedstawiająca pomnik brata prezesa, śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i rzeźba głowy prezydenta. Widać, że Kaczyński chwali sobie minimalizm. W biurze próżno szukać zbędnych rzeczy. Jest zaś stoli, przy którym można porozmawiać z gośćmi.

Potężne archiwum Kaczyńskiego. Setki wypchanych teczek!

Bardzo ciekawym zakamarkiem biura na Nowogrodzkiej jest też tajny schowek z teczkami. A tych jest mnóstwo! Wszelkie pisma, które trafiają do biura prezesa Prawa i Sprawiedliwości są segregowane. Trafiają do teczek i segregatorów, a później do archiwum. Tysiące teczek są skrupulatnie opisywane i składane na metalowych regałach. Jak to wszystko wygląda? Dowiecie się oglądając zdjęcia z naszej galerii:

Sonda Kto jest lepszym politykiem: Jarosław Kaczyński czy Donald Tusk? Jarosław Kaczyński Donald Tusk

2025_06_27_ExB_wstep Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.