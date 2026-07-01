Włoskie klimaty byłej premier. Tak Ewa Kopacz biesiadowała z rodziną nad morzem!

Włoski obiad w rodzinnej atmosferze

Upalne lato, wszechobecna zieleń, dania typowe dla włoskiej kuchni, w tym zioła i aromatyczna oliwa, zapewniły rodzinie byłej szefowej rządu znakomity nastrój. Oprócz Ewy Kopacz przy stole w restauracji zauważyliśmy jej córkę, dr Katarzynę Kopacz-Petranyuk, która podobnie jak matka jest lekarzem. Przy restauracyjnym stole siedziała też jeszcze jedna kobieta. Sądząc po atmosferze spotkania, rodzinny obiad udał się w stu procentach!

Śmiszek ufryzował się dla Biedronia. Efekt robi wrażenie!

Chwila dla bliskich

Wspólne, beztroskie chwile nad polskim morzem to dla Ewy Kopacz idealny moment na wytchnienie od intensywnego życia politycznego, z którym związana jest od dekad. Warto przypomnieć, że zanim trafiła na europejskie salony, przeszła w kraju niemal każdy szczebel politycznej kariery. Z wykształcenia lekarka pediatra, dała się poznać szerokiej publiczności jako stanowcza minister zdrowia w latach 2007–2011. Następnie objęła prestiżową funkcję marszałka Sejmu, by w 2014 roku stanąć na czele polskiego rządu jako premier RP. Dziś swoje ogromne doświadczenie wykorzystuje w Parlamencie Europejskim, gdzie zasiada już kolejną kadencję, pełniąc również prestiżową funkcję wiceprzewodniczącej PE. Jak widać, nawet przy tak napiętym grafiku, rodzina zawsze pozostaje dla niej na pierwszym miejscu.

48

PROF. MATCZAK BEZLITOŚNIE: Bez Ukrainy PRZEGRAMY! „Nacjonalizm to śmiertelna choroba”