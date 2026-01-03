Wspaniałe wieści od Uznańskich-Wiśniewskich! Ich rodzina się powiększy

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-01-03 10:43

Wiosną 2026 roku rodzina Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego i Aleksandry Uznańskiej-Wiśniewskiej powiększy się. Para, która niedawno podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych, spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Para pochwaliła się uroczym zdjęciem

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, Sławosz Uznański-Wiśniewski

i

Autor: Program Śniadaniowy, Telewizja Polsat, Telewizja Śniadaniowa, Halo Tu Polsat , Luty 2025, Halo Tu Polsat - Odc. 71, Odcinek 71/ AKPA
  • Rodzina polskiego kosmonauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego powiększy się wiosną 2026 roku.
  • Sławosz i Aleksandra Uznańscy-Wiśniewscy ogłosili radosną nowinę o ciąży za pośrednictwem mediów społecznościowych.
  • Para poznała się w Łodzi, a ich związek rozwijał się szybko, co zaowocowało ślubem tuż przed misją kosmiczną Sławosza.
  • Chcesz dowiedzieć się więcej o ich historii i szczegółach ogłoszenia?

Informacja o ciąży Aleksandry Uznańskiej-Wiśniewskiej została przekazana za pośrednictwem Instagrama. Na udostępnionym zdjęciu przyszli rodzice trzymają się za ręce, a widoczny jest zaokrąglony brzuszek Aleksandry. Drugie zdjęcie przedstawia fotografie z badania USG. Para złożyła także życzenia noworoczne:

- Kochani, wiosną 2026 powiększy nam się rodzina. Szczęśliwego Nowego Roku – napisała para.

Sukcesy Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego

Ubiegły rok był znaczący dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Jako inżynier i kosmonauta wziął udział w misji Axiom Mission 4 (Ax-4), stając się tym samym drugim Polakiem w historii, który odbył podróż w kosmos. Spędził ponad dwa tygodnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie współpracował z naukowcami i prowadził testy technologii w warunkach mikrograwitacji. To wydarzenie przyniosło mu szerokie uznanie i zainteresowanie mediów.

Historia miłości pary

Sławosz Uznański-Wiśniewski i Aleksandra Uznańska-Wiśniewska poznali się przypadkowo w Łodzi. Sławosz Uznański-Wiśniewski opowiedział w programie "Halo tu Polsat", że zauważył swoją przyszłą żonę podczas jej kampanii wyborczej na ulicy Piotrkowskiej.

AI sprawdziło, jak znak zodiaku ma Polska i stworzyło horoskop! Co czeka nasz kraj w 2026 roku?

- Akurat przechodziłem i zobaczyłem Aleksandrę, która się do mnie uśmiechnęła. Ten uśmiech mnie pokonał – wspominał.

Pierwsza randka odbyła się kilka tygodni później. Para zaręczyła się w Teksasie latem 2024 roku, a ślub wzięła na początku 2025 roku w Akademii Muzycznej w Łodzi. Kilka dni po ślubie Uznański rozpoczął intensywne szkolenie w Stanach Zjednoczonych przed swoim lotem w kosmos.

W naszej galerii zobaczysz relację Aleksandry i Sławosza Uznańskich-Wiśniewskich:

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska i Sławosz Uznański-Wiśniewski
33 zdjęcia
Sonda
Czy śledzisz lot Sławosza Uznańskiego w kosmos?
2025_12_25_SE_Dudek_o_polityce Adrian Zandberg
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska
Sławosz Uznański-Wiśniewski