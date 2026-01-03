Wspaniałe wieści od Uznańskich-Wiśniewskich! Ich rodzina się powiększy

Rodzina polskiego kosmonauty Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego powiększy się wiosną 2026 roku.

Sławosz i Aleksandra Uznańscy-Wiśniewscy ogłosili radosną nowinę o ciąży za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Para poznała się w Łodzi, a ich związek rozwijał się szybko, co zaowocowało ślubem tuż przed misją kosmiczną Sławosza.

Chcesz dowiedzieć się więcej o ich historii i szczegółach ogłoszenia?

Informacja o ciąży Aleksandry Uznańskiej-Wiśniewskiej została przekazana za pośrednictwem Instagrama. Na udostępnionym zdjęciu przyszli rodzice trzymają się za ręce, a widoczny jest zaokrąglony brzuszek Aleksandry. Drugie zdjęcie przedstawia fotografie z badania USG. Para złożyła także życzenia noworoczne:

- Kochani, wiosną 2026 powiększy nam się rodzina. Szczęśliwego Nowego Roku – napisała para.

Sukcesy Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego

Ubiegły rok był znaczący dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Jako inżynier i kosmonauta wziął udział w misji Axiom Mission 4 (Ax-4), stając się tym samym drugim Polakiem w historii, który odbył podróż w kosmos. Spędził ponad dwa tygodnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie współpracował z naukowcami i prowadził testy technologii w warunkach mikrograwitacji. To wydarzenie przyniosło mu szerokie uznanie i zainteresowanie mediów.

Historia miłości pary

Sławosz Uznański-Wiśniewski i Aleksandra Uznańska-Wiśniewska poznali się przypadkowo w Łodzi. Sławosz Uznański-Wiśniewski opowiedział w programie "Halo tu Polsat", że zauważył swoją przyszłą żonę podczas jej kampanii wyborczej na ulicy Piotrkowskiej.

- Akurat przechodziłem i zobaczyłem Aleksandrę, która się do mnie uśmiechnęła. Ten uśmiech mnie pokonał – wspominał.

Pierwsza randka odbyła się kilka tygodni później. Para zaręczyła się w Teksasie latem 2024 roku, a ślub wzięła na początku 2025 roku w Akademii Muzycznej w Łodzi. Kilka dni po ślubie Uznański rozpoczął intensywne szkolenie w Stanach Zjednoczonych przed swoim lotem w kosmos.

W naszej galerii zobaczysz relację Aleksandry i Sławosza Uznańskich-Wiśniewskich:

