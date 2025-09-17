Wzruszający gest Szymona Hołowni. Tak na pogrzebie pożegnał Katarzynę Stoparczyk

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2025-09-17 15:31

Ta śmierć przyszła nagle i zdecydowanie za szybko. 5 września w tragicznym wypadku zginęła Katarzyna Stoparczyk. W środę, 17 września w Warszawie odbył się jej pogrzeb. Żegnały ją tłumy, wśród nich także politycy.

  • Katarzyna Stoparczyk, znana dziennikarka radiowa i telewizyjna, zginęła tragicznie w wypadku samochodowym 5 września 2025 roku.
  • Jej nagła śmierć wstrząsnęła środowiskiem dziennikarskim i poruszyła wiele osób publicznych, w tym marszałka Sejmu Szymona Hołownię.
  • Hołownia pożegnał dziennikarkę wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych i złożył wieniec na jej pogrzebie.

Ta śmierć wstrząsnęła całą Polską. Katarzyna Stoparczyk, słynna dziennikarka Programu III Polskiego Radia zginęła 5 września 2025 roku w tragicznym wypadku w Jeżowem na Podkarpaciu. 6 września miała wziąć udział w Kongresie Kobiet w Katowicach. Nie zdążyła. Miała 55 lat. Odeszła nagle i tragicznie, a jej śmierć poruszyła nie tylko środowisko dziennikarskie. W dniu jej śmierci media społecznościowe dosłownie zalały wzruszające słowa pożegnań. Jedno z nich napisał między innymi marszałek Sejmu, Szymon Hołownia. 

Ostatnie pożegnanie Katarzyny Stoparczyk. "Trudno w to uwierzyć"

"W wypadku zginęła dziś Kasia Stoparczyk. Trudno w to uwierzyć… I trudno znaleźć kogoś, kto w ostatnich latach, z taką konsekwencją i pogodą tłumaczył nam, jak Korczak, że nie ma dzieci, są ludzie. Pokazywał różnicę pomiędzy słuchać, a wysłuchać. Ileż jej zawdzięczam, ile się od niej w mojej pracy z dziećmi nauczyłem… Nie ma dziś słów, żeby powiedzieć to jedno: dziękuję. Kasiu, do zobaczenia!" - napisał na platformie X.

Wzruszający gest Szymona Hołowni

W środę, 17 września odbył się pogrzeb Katarzyny Stoparczyk. Msza żałobna była celebrowana w kościele rektoralnym pw. św. Jacka przy ul. Freta 10 w Warszawie. Samo złożenie urny do grobu miało już charakter prywatny. Dziennikarka spoczęła na Powązkach Wojskowych. We wzruszającym pożegnaniu wzięły udział tłumy, a wokół urny ustawiono mnóstwo kwiatów i wieńców. Kilka z nich pochodziło od polityków - między innymi od prezydenta Warszawy, a także Rzecznika Praw Dziecka. Był także wieniec z białych i czerwonych kwiatów od Szymona Hołowni. Więcej na temat ostatniego pożegnania Katarzyny Stoparczyk TUTAJ

Katarzyna Stoparczyk była legendarną dziennikarką Trójki, redaktorką, autorką książek i audycji. Współprowadziła z Wojciechem Mannem program "Duże Dzieci" na antenie TVP. Prowadziła także "Pytanie na śniadanie". W późniejszych latach związana była z radiową "Trójką", a następnie z Radiem 357.

Szymon Hołownia pożegnał Katarzynę Stoparczyk
20 zdjęć
Polityka SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki