Wzruszający gest Szymona Hołowni. Tak na pogrzebie pożegnał Katarzynę Stoparczyk

Katarzyna Stoparczyk, znana dziennikarka radiowa i telewizyjna, zginęła tragicznie w wypadku samochodowym 5 września 2025 roku.

Jej nagła śmierć wstrząsnęła środowiskiem dziennikarskim i poruszyła wiele osób publicznych, w tym marszałka Sejmu Szymona Hołownię.

Hołownia pożegnał dziennikarkę wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych i złożył wieniec na jej pogrzebie.

Ta śmierć wstrząsnęła całą Polską. Katarzyna Stoparczyk, słynna dziennikarka Programu III Polskiego Radia zginęła 5 września 2025 roku w tragicznym wypadku w Jeżowem na Podkarpaciu. 6 września miała wziąć udział w Kongresie Kobiet w Katowicach. Nie zdążyła. Miała 55 lat. Odeszła nagle i tragicznie, a jej śmierć poruszyła nie tylko środowisko dziennikarskie. W dniu jej śmierci media społecznościowe dosłownie zalały wzruszające słowa pożegnań. Jedno z nich napisał między innymi marszałek Sejmu, Szymon Hołownia.

Ostatnie pożegnanie Katarzyny Stoparczyk. "Trudno w to uwierzyć"

"W wypadku zginęła dziś Kasia Stoparczyk. Trudno w to uwierzyć… I trudno znaleźć kogoś, kto w ostatnich latach, z taką konsekwencją i pogodą tłumaczył nam, jak Korczak, że nie ma dzieci, są ludzie. Pokazywał różnicę pomiędzy słuchać, a wysłuchać. Ileż jej zawdzięczam, ile się od niej w mojej pracy z dziećmi nauczyłem… Nie ma dziś słów, żeby powiedzieć to jedno: dziękuję. Kasiu, do zobaczenia!" - napisał na platformie X.

Wzruszający gest Szymona Hołowni

W środę, 17 września odbył się pogrzeb Katarzyny Stoparczyk. Msza żałobna była celebrowana w kościele rektoralnym pw. św. Jacka przy ul. Freta 10 w Warszawie. Samo złożenie urny do grobu miało już charakter prywatny. Dziennikarka spoczęła na Powązkach Wojskowych. We wzruszającym pożegnaniu wzięły udział tłumy, a wokół urny ustawiono mnóstwo kwiatów i wieńców. Kilka z nich pochodziło od polityków - między innymi od prezydenta Warszawy, a także Rzecznika Praw Dziecka. Był także wieniec z białych i czerwonych kwiatów od Szymona Hołowni. Więcej na temat ostatniego pożegnania Katarzyny Stoparczyk TUTAJ.

Katarzyna Stoparczyk była legendarną dziennikarką Trójki, redaktorką, autorką książek i audycji. Współprowadziła z Wojciechem Mannem program "Duże Dzieci" na antenie TVP. Prowadziła także "Pytanie na śniadanie". W późniejszych latach związana była z radiową "Trójką", a następnie z Radiem 357.