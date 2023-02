Zapytali Olgę Semeniuk z Polskiej Agencji Kosmicznej o UFO. Odpowiedź zastanawia

Olga Semeniuk-Patkowska często pojawia się w mediach, gdzie opowiada o działaniach swojego resortu. Malo kto jednak wie, że poza tym wiceminister zasiada w radzie Polskiej Agencji Kosmicznej. Podczas wywiadu w Radiu Zet dziennikarka Beata Lubecka czytała polityk pytania nadesłane przez internautów. Jeden z nich zapytał, jakie procedury ma przewidziane Polska Agencja Kosmiczna w przypadku z obcymi. - Nie będę na te złośliwe pytania odpowiadać, absolutnie nie – stwierdziła stanowczo Olga Semeniuk-Patkowska. Dziennikarka jednak nie ustępowała i dopytała, czy nie niepokoją jej doniesienia ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w ciągu ostatnich kilku dni zestrzelono kilka tajemniczych obiektów. - Wszystko, co się dzieje dzisiaj w obrębie wojny, cyberprzestrzeni, ale nie tylko, ale i kosmosu może budzić pewien niepokój. W Ministerstwie Rozwoju i Technologii, oprócz tego, ze zasiadam w radzie Polskiej Agencji Kosmicznej, zajmujemy się bieżącą sprawą funkcjonowania w Polsce i jednym z ważnym dla nas projektów. Zajmujemy się szeregiem różnych projektów więc opowiadanie o moich odczuciach w tym kontekście jest chyba zbyteczne – odparła wiceminister.

Olga Semeniuk-Patkowska o tajemniczym projekcie

Olga Semeniuk-Patkowska zdecydowanie odmówiła komentarza w sprawie UFO, zdradziła jednak, że Polska Agencja Kosmiczna pracuje nad ważnym, tajemniczym projektem. - Nie będę wyciągała futorologicznych wniosków co myślę, co by było. Mogę tylko powiedzieć, że w ramach Polski pracujemy z panem prof. Wroną. Pracujemy nad bardzo ważnym założeniem i mam nadzieję, że już w najbliższym czasie będziemy mogli przedstawić – powiedziała. - Nie mogę dziś nic więcej na ten temat powiedzieć, ale jest to dla Polski bardzo ważna rzecz – skwitowała Olga Semeniuk-Patkowska. Odpowiedź może być zastanawiająca dla entuzjastów astronomii… Na pewno będą z niecierpliwością oczekiwać kolejnych wieści w tej sprawie.

