Zaskakujący sondaż o Agacie Dudzie i Marcie Nawrockiej. Wynik daje do myślenia

W sondażu Polacy ocenili, która pierwsza dama lepiej pełni swoją funkcję.

Marta Nawrocka, żona prezydenta, zdobyła 27% głosów, Agata Duda 7%.

Obie panie różnią się stylem i obszarami działania, a szczegóły ich pracy mogą zaskoczyć.

Sprawdź, czym dokładnie zajmowały się Marta Nawrocka i Agata Duda, i dlaczego jedna z nich zyskała większe uznanie.

W naszym sondażu przeprowadzonym przez Instytut Badań Pollster spytaliśmy Polaków, która pierwsza dama lepiej pełni lub pełniła swoją funkcję, a wybierać między mogli Martą Nawrocką i Agatą Dudą. 27 proc. osób wskazało na żonę na żonę Karola Nawrockiego, zaś 7 proc. na jej poprzedniczkę. Według 38 proc. respondentów obie pierwsze damy pełnią swoją funkcję podobnie, a 28 proc. nie miało zdania na ten temat.

Warto zwrócić uwagę na znaczną różnicę w długości sprawowania funkcji pierwszej damy. Marta Nawrocka jest nią dopiero od sierpnia 2025 roku, podczas gdy Agata Duda miała aż 10 lat, by móc się wykazać. Można zatem zakładać, że jeśli obecna pierwsza dama nie zwolni tempa, zwiększy swoją przewagę nad poprzedniczką.

Porównanie działalności pierwszych dam

Marta Nawrocka często wybierała obszary, które wymagają nie tylko empatii, ale i odwagi w przestrzeni publicznej, takie jak wsparcie onkologii i profilaktyki. Była inicjatorką dużych kampanii promujących badania cytologiczne i mammograficzne, często osobiście odwiedzając oddziały szpitalne w mniejszych miastach. Żona Karola Nawrockiego aktywnie promowała nowoczesne podejście do kultury, wspierając festiwale filmowe i artystyczne, które poruszały ważne problemy społeczne.

Z kolei Agata Duda wolała działania mniej medialne, ale systematyczne, często związane z jej pedagogicznym wykształceniem. Była promotorką akcji "Narodowe Czytanie". Często odwiedza biblioteki i szkoły, promując literaturę wśród dzieci i młodzieży. Angażowała się także w pomoc osobom niepełnosprawnym, regularnie wspierając ośrodki opiekuńcze i warsztaty terapii zajęciowej. Była pierwsza dama była także bardzo aktywna w kontaktach z Polakami za granicą. Angażowała się w naukę języka polskiego w szkołach polonijnych i wspierała kultywowanie tradycji narodowych poza krajem. Po wybuchu wojny na Ukrainie zainteresowała się logistyczną pomoc dla uchodźców i współpracę z innymi małżonkami głów państw, w tym także z pierwszą damą Ukrainy Ołeną Zełeńską.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 31.12.2025 - 01.01.2026 metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

