Zaskoczenie! Na widowni "Tańca z gwiazdami" pojawił się polityk KO! Towarzyszyła mu córka. Ależ ona wyrosła!

"Taniec z gwiazdami" od lat wzbudza ogromne emocje. Widzowie uwielbiają podziwiać znanych aktorów, dziennikarzy, piosenkarzy czy też influencerów, a nawet polityków, na parkiecie. Chociaż program zadebiutował na antenie ponad 20 lat temu, to jest wśród najchętniej oglądanych programów rozrywkowych do dziś. Najwyraźniej do miłośników programu należy też polityk Koalicji Obywatelskiej, pracujący obecnie w Parlamencie Europejskim, Borys Budka. Otóż już drugi raz pojawił się on na widowni, by na żywo oglądać występy tanecznych par i podziwiać ich zmagania.

Polityk nie był jednak sam, a miał doskonałe towarzystwo. Tak jak poprzednio i tym razem europosłowi Budce towarzyszyła córka, Lena. To już nastolatka, która bardzo wyrosła. Ukochana córeczka polityka pojawiła się też wraz z tatą na ściance. Oboje prezentowali się bardzo elegancko, stosowanie do wydarzenia.

Nastolatka na wieczór wybrała klasyczną sukienkę: długą, wąską czarną kreację z finezyjną górą na jedno ramię. Do stylizacji dobrała czarną torebkę i buty na płaskim obcasie. Nie zaszalała z fryzurą, a postawiła na prostotę i rozpuściła włosy. Zrezygnowała także z mocnego makijażu, prezentując się bardzo naturalnie. Polityk zaś miał na sobie szary golf, granatową, sztruksową marynarkę i ciemne spodnie. Widać było, że Borys Budka jest bardzo dumny z córki. Najwyraźniej też oboje doskonale się ze sobą dogadują, co nie zawsze jest łatwe, skoro wybrali się po raz kolejny razem na widownię "Tańca z gwiazdami". Tylko popatrzcie na ich wspólne zdjęcia!

