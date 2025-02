Ziobro do PUDŁA! W więzieniu go WYKOŃCZĄ! Będzie MĘCZENNIKIEM! AWANTURA!

„Do pierdla go!” - wykrzyknęła kobieta na widok portretu Zbigniewa Ziobry. „Uczciwy człowiek odpowiada, złodziej ucieka. I o czym gadka?”, zgodziła się z nią kolejna. „I udaje wielkiego cara całej Polski, jak Kaczor”, wtórowała kolejna. Na bazarze Wolumen w Warszawie nie brakuje także wyborców PiS-u, a ci mają zupełnie inne zdanie o byłym ministrze sprawiedliwości. „Prawdziwych patriotów wszystkich pozamykają”, zasępiła się kobieta. „Będzie męczennikiem. Jak go do aresztu wsadzą, to go wykończą…”, martwił się kolejny bywalec bazaru. „Czy on jest prześladowany?”, dopytywał Adam Feder. „A nie?!” odpowiedział wyraźnie poirytowany mężczyzna. „Co pan za bzdury opowiada? Nikt go nie prześladuje, to on ludzi prześladował!”, stwierdziła kobieta. „Powinien być nawet premierem, on na to zasłużył, pan Ziobro!”, przekonywał pan Stanisław, który handluje w okolicy bazaru kwiatami. „Jak go widzę, to aż… diabeł wcielony!”, wypaliła zniesmaczona emerytka. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa i posłuchajcie, co Polacy mówią o próbie rozliczenia byłego ministra sprawiedliwości rządów PiS.

Ziobro do PUDŁA! DIABEŁ wcielony! TUSK chce go WYKOŃCZYĆ! Będzie MĘCZENNIKIEM! AWANTURA!| Komentery