Zbigniew Ziobro przerywa milczenie po miesiącach ciszy

Zbigniew Ziobro prawdopodobnie ze względu na stan zdrowia od grudnia nie publikował nic na X (dawniej Twitter). Teraz zdecydował się na wpis ze względu na śmierć lekarki, która wcześniej go leczyła. Złożył jej rodzinie kondolencję i podziękował jej za leczenie. Jak sam napisał, nie może wziąć udziału w pogrzebie prof. Elżbiety Starosławskiej ze względu na swój stan zdrowia.

- [...] chciałbym chociaż tutaj złożyć jej rodzinie i wszystkim bliskim wyrazy najgłębszego współczucia. Nigdy nie zapomnę tego, co zrobiła dla mnie i tysięcy pacjentów Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. Jak się poświęcała, aby pomagać w walce o nasze życie. Była lekarzem onkologiem, który mimo ogromnej wiedzy i doświadczenia nieustannie zgłębiał najnowsze osiągnięcia światowej medycyny. To dzięki niej moja walka daje mi dziś nadzieję… - czytamy we wpisie Ziobro.

Jak pisze polityk, przebywając w lubelskim Centrum widział, jak profesor cieszyła się sympatią pacjentów i szacunkiem pracowników, oraz stanowiła ważne wsparcie dla swoich pacjentów.

Zmarła zasłużona lekarka. Leczyła Zbigniewa Ziobrę

Informację o śmierci prof. Elżbiety Starosławskiej przekazał marszałek woj. lubelskiego Jarosław Stawiarski, miała 71 lat. W latach 2006-2016 oraz 2019-2024 była dyrektorką Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana Dukli w Lublinie. Jak czytamy na profilu Suwerennej Polski, w ostatnich tygodniach ratowała życie Zbigniewa Ziobro.

