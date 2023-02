Nie do wiary, co łączy Agatę Dudę i Jill Biden! Mało kto o tym wie

Donalda Tuska dopadł koronawirus!

O tym, że koronawirus dopadł Donalda Tuska wszyscy dowiedzieli się w zeszłą niedzielę. Zaczęło się od tego, że w telewizyjnym studiu doszło do wymiany zdań między posłami, Januszem Kowalskim z Solidarnej Polski i Jarosławem Urbaniakiem z KO. Kowalski zarzucił Donaldowi Tuskowi, że ten zawsze się chowa, gdy ma odpowiedzieć na trudne pytania. - Platforma Obywatelska Donalda Tuska zawsze chowa się, gdy padają ważne pytania. Donald Tusk chowa się, gdy padają pytania o to jak Radosław Sikorski zarabiał za granicą. Polski polityk powinien służyć Rzeczpospolitej, a nie zajmować się biznesem czy usługami doradczymi. Donald Tusk tak samo chował się, kiedy były pytania o reklamówki z niemieckimi pieniędzmi. Tak samo chował się, kiedy były pytania o reklamówkę z Biedronki dla Platformy Obywatelskiej – mówił Janusz Kowalski na antenie telewizji. Na co poseł Koalicji Obywatelskiej wyjaśnił, że Tusk wcale się nie chowa, tylko jest chory i ma COVID. Informację tę "Super Express" potwierdził w PO. - Zachorował wtorek-środa i początkowo bardzo źle się czuł, ale jak jest teraz, nie wiadomo – zdradziło nasze źródło.

Tusk zeszczuplał po chorobie. Widać to gołym okiem

Na szczęście z Donaldem Tuskiem jest już dobrze, czego dowodem są zdjęcia, które zrobili paparazzi, gdy przyuważyli polityka na ulicy. Widać, że paskudna choroba zmieniła Donalda Tuska. Polityk nieco wychudł, zeszczuplał. Nie ma się co temu dziwić, w końcu każda choroba sprawia, że nie chce nam się jeść, a jedynie spać i odpoczywać. Miejmy nadzieję, że zbliżająca się wiosna da Tuskowi nowej energii, która stracił podczas chorowania. Do tego z pewnością siły dodadzą Tuskowi najnowsze wieści z naszego sondażu, z którego wynika, że wyborcy KO najchętniej widzą na miejscu szefa PO właśnie Tuska. Ten sondaż z pewnością uskrzydli polityka.

ZOBACZCIE NAJNOWSZE ZDJĘCIA DONALDA TUSKA: