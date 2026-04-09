Znany aktor poparł Nawrockiego. Teraz ujawnia kulisy

Jedną z osób z artystycznego świata, która w kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku wsparła Karola Nawrockiego, był znany aktor, Andrzej Mastalerz. Polacy mogą go kojarzyć z takich filmów jak "Europa, Europa", "Kroll", "Krótki film o zabijaniu", "Nad rzeką, której nie ma", "W ciemności" czy seriali "Przeprowadzki", "Magda M." czy też "Znaki".

W najnowszym wywiadzie aktor podzielił się swoimi doświadczeniami z poparcia Nawrockiego. Mastalerz był gościem w podcaście Anny Popek. I jak przyznał wprost ze strony kolegów i koleżanek ze środowiska aktorskiego nie spotkały go żadne nieprzyjemności, z powodu tego, że poparł kandydata raczej dalekiego od środowiska, kandydata PiS. Jak przyznał w zasadzie, według niego, nie ma już czegoś takiego, jak środowisko aktorskie: - Ja się nie spotkałem z żadną ostrą reakcją środowiska. Proszę też nie demonizować czegoś takiego jak "środowisko". Środowiska aktorskiego dziś nie ma. To proces, który przebiega od początku lat 90. Środowisko aktorskie jest potwornie zatomizowane - ocenił gość Popek.

Andrzej Mastalerz opisał też kulisy poparcia Karola Nawrockiego i opowiedział o tym, dlaczego zdecydował się na taki krok. Okazuje się, że jego kalkulacja w tym przypadku była prosta: - Pomyślałem: oczywiście, że tak, bo, nie daj Boże, zwycięży ktoś ze strony lewicowo-liberalnej. Bardzo bym się bał o los Polski. W czerwcu nastąpił jakiś cud. Gdyby zwyciężył pan Trzaskowski, to żylibyśmy w zupełnie innej Polsce - powiedział aktor. Co do samego Nawrockiego dodał: - Z poparciem pana Nawrockiego nie miałem żadnych problemów. Mieliśmy przemiłe spotkanie przed wyborami.

CZYTAJ: Kto popiera Karola Nawrockiego? Na liście Marta Kaczyńska, znani aktorzy i tata Barona!

Anna Popek była też ciekawa, czy aktor przyjąłby rolę w filmie Agnieszki Holland, gdyby taka propozycja padła, wszak Mastalerz już z nią pracował, choćby przy filmie "W ciemności". Dziennikarka wspomniała też o filmie "Zielona granica" , który wzbudził masę kontrowersji. Mastalerz jednak podszedł do tego pytania profesjonalnie: - Bez względu na "Zieloną granicę", na którą patrzyłem z żalem i przykrością, bo problem został pokazany w prostacki sposób, to liczy się scenariusz.

Kim jest Andrzej Mastalerz?

To aktor, reżyser, absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, Filii we Wrocławiu (1990). Grał w: Teatrze im. Jaracza w Łodzi, Teatrze Studio w Warszawie, Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hübnera w Warszawie. Obecnie pracuje w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Na ekranie zadebiutował w głośnym Krótkim filmie o zabijaniu w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. Współpracował m.in. z Agnieszką Holland, Władysławem Pasikowskim, Lechem Majewskim oraz Markiem Koterskim. Nagrodzony Doroczną Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kategorii Teatr w 2023 roku oraz uhonorowany Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” w 2023 roku.

