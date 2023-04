Przed nami jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-technologicznych w Polsce

Ruszyła rejestracja na Impact’23, dwudniowy kongres dotykający kluczowych dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej kwestii: biznesowych, technologicznych, naukowych i politycznych. Tegoroczna edycja Impact’23 przewiduje: ponad 500 speakerów z kraju i zza granicy, 7 scen, 23 ścieżki tematyczne, a także warsztaty dla liderów biznesu.

Polski kongres o światowym rozmachu

Kongres Impact’23 odbywa się we współpracy z ponad 40 partnerami medialnymi oraz ponad 100 partnerami z sektora prywatnego i publicznego. Podczas wydarzenia poruszane są kwestie ważne dla Polaków i Europejczyków, dyskutuje się o najbardziej palących problemach, rozwiązaniach i o najważniejszych osiągnięciach w różnych dziedzinach gospodarki. Prelekcje i dyskusje pozwalają na lepsze zrozumienie, co dzieje się wokół nas. W poprzednich edycjach do grona speakerów dołączyli m.in. prof. Yuval Harari (jeden z najznamienitszych współczesnych myślicieli), Hillary Clinton (była sekretarz stanu USA) czy Susan Wojcicki - prezes YouTube. W tym roku gospodarze Impact’23 także poszczycą się wyjątkowym gronem prelegentów.

Wyjątkowi goście

W wydarzeniu udział wezmą zarówno najważniejsze osoby z Polski tj. przedstawiciele rządu, prezesi wszystkich najważniejszych krajowych i światowych instytucji finansowych, firm technologicznych i kluczowi inwestorzy, jak też szefowie międzynarodowych firm, autorytety naukowe i biznesowe. W maju podczas Impact’23 swoją obecnością na Kongresie zaszczycą nas:

Nassim Nicholas Taleb – jeden z najbardziej rozpoznawalnych pisarzy i poczytnych ekonomistów na świecie. Taleb w jednej z najsłynniejszych swoich książek pt. „Czarny łabędź” tłumaczy czytelnikom świat nieznany, przypadkowy, dowodząc jego nieszablonowości i nieprzewidywalności. Jego innym dziełem jest „Antykruchość”;

Natalie Portman – laureatka Oscara, aktorka, producentka, autorka bestsellera, matka i aktywistka. Jest ambasadorką International Rescue Committee - organizacji, która pomaga osobom dotkniętym kryzysami humanitarnymi, w tym kryzysem klimatycznym, przetrwać, odzyskać siły i odbudować swoje życie. Zapewnia opiekę zdrowotną, przeciwdziała nierównościom, z jakimi borykają się kobiety i dziewczęta, wspiera dzieci w nauce, aby stały się samowystarczalne. Aktywistka przez 4 lata pracowała na rzecz FINCA International, organizacji zajmującej się udzielaniem niewielkich pożyczek kobietom-przedsiębiorczyniom w wielu krajach, które umożliwiły im podjęcie aktywności zawodowej;

Raja Rajamannar – dyrektor marketingu i komunikacji w Mastercard na szczeblu globalnym oraz członek zarządu firmy, ceniony na całym świecie ekspert ds. marketingu z ponad 30-letnim doświadczeniem. Autor bestsellera Wall Street Journal „Quantum Marketing: Mastering the New Marketing Mindset for Tomorrow's Consumers”;

Adam Tooze – znany historyk, ekonomista i autor, w 2019 r. uznany przez Foreign Policy za jednego z najważniejszych globalnych myślicieli dekady. Adam Tooze kieruje katedrą historii na Uniwersytecie Columbia, jest też dyrektorem Instytutu Europejskiego;

David Wengrow – współautor najważniejszej książki dekady „Narodziny wszystkiego. Nowa historia ludzkości”, uznana w 2021 r. za najważniejszy tytuł dekady. Lektura trzymała status światowego bestsellera, co skomentował sam Nassim Taleb: „To nie książka. To uczta intelektualna. Nie ma w niej ani jednego rozdziału, który nie burzyłby naszych dobrze zakorzenionych przekonań. Jest głęboka, w sposób naturalny obrazoburcza, wierna faktom i przyjemna w lekturze”.

Zarejestruj się na majowy Impact’23

Lista wybitnych speakerów wciąż się wydłuża. Można ją śledzić na stronie Impact’23 w zakładce Speakerzy. Uczestnicy tegorocznej edycji, oprócz znanych tematów, będą także omawiać kwestie związane z Future Societies, Sustainable Fashion i Foodtech. Kongres uświetnią wydarzenia towarzyszące takie jak konkurs dla start-upów z Polski wspierany przez Sebastiana Kulczyka i Puls Biznesu, food festiwal czy trening biegowy Impact RUN.

Kongres uświetnią wydarzenia towarzyszące takie jak konkurs dla start-upów z Polski wspierany przez Sebastiana Kulczyka i Puls Biznesu, food festiwal czy trening biegowy Impact RUN.