34-letni żołnierz WOT nie żyje! Tragedia na Podkarpaciu, koledzy z boiska żegnają go z bólem

Nie żyje 34-letni żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, Grzegorz Stec. Mężczyzna zmarł podczas szkolenia rotacyjnego w Kołaczycach na Podkarpaciu. Współtowarzysze z WOT oraz koledzy z boiska żegnają go z ogromnym żalem.

Do zdarzenia miało dojść podczas szkolenia rotacyjnego Wojsk Obrony Terytorialnej w Kołaczycach na Podkarpaciu. Jak podaje jaslo.info w nocy żołnierz źle się poczuł i został przetransportowany do Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Niestety, jego życia nie udało się uratować. Jednak co ważne, jaslo.info zaznacza, że śmierć żołnierza nie miała związku z prowadzonym szkoleniem. Okoliczności badane są przez wojsko oraz policję. Wojska Obrony Terytorialnej w niedzielę wieczorem (28 września) potwierdziły informacje o tragicznej żołnierza. Grzegorz Stec służył w 4. Kompanii Jasielskiej 33. Batalionu Lekkiej Piechoty z Dębicy.

- Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci żołnierza 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Łączymy się w bólu i składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim oraz Kolegom z jednostki. Cześć Jego Pamięci - czytamy. Grzegorz Stec był również znanym w lokalnej społeczności piłkarzem. Grał w barwach WKS Rędzinianka Wojaszówka, a wcześniej również w klubach LKS Moderówka, ZKS Nafta–Splast Jedlicze czy GKS Zamczysko Odrzykoń.

- Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Grzegorza Steca – wychowanka i wieloletniego zawodnika naszego klubu. Grzegorz przez wiele lat reprezentował barwy Rędzinianki, zapisując się na stałe w historii oraz pamięci wszystkich, którzy mieli okazję z Nim grać, trenować i współpracować. Rodzinie i Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia i otuchy w tych trudnych chwilach. Pamięć o Grzegorzu na zawsze pozostanie w naszych sercach. Zarząd, zawodnicy i sympatycy Rędzinianki - opublikowano na profilu WKS Rędzinianka Wojaszówka.

Grzegorza pożegnał również klub ZKS Nafta - Splast Jedlicze: Z wielkim żalem dzielimy się informacją o odejściu naszego byłego Zawodnika, Grzegorza Steca. Zapamiętamy Cię zawsze uśmiechniętego Rodzinie i najbliższym Grzesia składamy najszczersze wyrazy współczucia . "Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci" - W. Szymborska - napisano. - Żegnaj Grzesiu. Dziękujemy że byłeś z nami. Spoczywaj w pokoju - napisał Ludowy Klub Sportowy "LKS Moderówka".

