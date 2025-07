Aktobe - Legia: Gwiazdor nie poleci do Kazachstanu! Piłkarz Legii obawia się politycznej zemsty

Legia Warszawa rozpoczęła już walkę w eliminacjach do Ligi Europy. W pierwszej rundzie los zestawił ją z kazachskim zespołem FK Aktobe, z którym rywalizowała już w 2014 roku. Wtedy był to dwumecz o awans do fazy grupowej LE, teraz obie drużyny spotkały się już na pierwszym etapie eliminacji. Po pierwszym meczu rozegranym w Warszawie Legia nie może być spokojna przed rewanżem. Zdobywcy Pucharu Polski wygrali u siebie tylko 1:0 i to w Kazachstanie wyjaśni się kwestia awansu. A legioniści będą musieli poradzić sobie z Aktobe bez Ilji Szkurina, który w niedzielę przyczynił się do zwycięstwa w Superpucharze Polski z Lechem Poznań (2:1).

Aktobe - Legia: Dlaczego Ilja Szkurin nie zagra w Kazachstanie?

Informację o absencji białoruskiego napastnika przekazał na portalu X Krzysztof Marciniak, dziennikarz Canal+.

"Ilia Szkurin nie pojedzie do Kazachstanu na mecz z Aktobe. Nie chodzi o sprawy zdrowotne, bardziej polityczne. Piłkarz obawia się, że krytykowany przez niego białoruski reżim mógłby we współpracy ze służbami Kazachstanu narobić mu kłopotów" - poinformował w poniedziałek wieczorem, trzy dni przed rewanżem w el. LE.

Warto podkreślić, że tego samego dnia odbyło się zamknięte spotkanie przedstawicieli Legii z wybranymi dziennikarzami. Informacja o Szkurinie mogła pojawić się właśnie podczas niego, a Białorusina faktycznie zabrakło w kadrze Edwarda Iordanescu na spotkanie z Aktobe:

Bramkarze: 1. Kacper Tobiasz, 27. Gabriel Kobylak, 50. Wojciech Banasik

Obrońcy: 3. Steve Kapuadi, 4. Marco Burch, 7. Paweł Wszołek, 12. Radovan Pankov, 19. Ruben Vinagre, 23. Patryk Kun, 24. Jan Ziółkowski

Pomocnicy: 8. Rafał Augustyniak, 11. Kacper Chodyna, 21. Wahan Biczachczjan, 22. Juergen Elitim, 25. Ryoya Morishita, 51. Pascal Mozie, 53. Wojciech Urbański, 67. Bartosz Kapustka

Napastnicy: 9. Migouel Alfarela, 18. Jean-Pierre Nsame, 28. Marc Gual

