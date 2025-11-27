Były prezydent Andrzej Duda ujawnił wysokość swojej pierwszej emerytury, chcąc uciąć wszelkie spekulacje.

Kwota, choć dla wielu wysoka, blednie w porównaniu z zarobkami Roberta Lewandowskiego.

Ile minut potrzebuje kapitan kadry, by zarobić miesięczną emeryturę byłego prezydenta?

Zestawienie zarobków polityków i największych gwiazd sportu zawsze budzi ogromne emocje. Nie inaczej jest w przypadku porównania świadczenia emerytalnego byłego prezydenta Polski z pensją najlepszego polskiego piłkarza. Różnica jest wręcz niewyobrażalna i doskonale pokazuje, w jak różnych światach finansowych funkcjonują obie postacie.

"Pierwsza prezydencka emerytura". Andrzej Duda ujawnia kwotę

Andrzej Duda, po zakończeniu swojej drugiej kadencji, przez trzy miesiące otrzymywał prezydencką odprawę. Teraz na jego konto wpłynęła pierwsza emerytura. Były prezydent, chcąc uniknąć niedomówień, podzielił się tą informacją na platformie X, publikując potwierdzenie przelewu na kwotę 9349 zł.

- Po trzech miesiącach otrzymywania prezydenckiej „odprawy” dostałem na konto pierwszą prezydencką „emeryturę”. Zobaczcie, żeby nie było spekulacji - napisał Andrzej Duda.

Lewandowski zarabia tyle w 44 minuty. Szokujące wyliczenia

Na drugim biegunie finansowym znajduje się Robert Lewandowski. Mimo że jego kontrakt w FC Barcelona przewiduje obniżkę pensji w obecnym sezonie, jego zarobki wciąż przyprawiają o zawrót głowy. Rocznie na jego konto wpłynie 26 milionów euro. Po obecnym kursie (ok. 4,30 zł za euro) daje to astronomiczną kwotę blisko 112 milionów złotych rocznie.

Aby zobrazować skalę tej różnicy, wystarczy dokonać prostych obliczeń. Miesięcznie Robert Lewandowski zarabia ponad 9,3 mln zł. Dziennie jest to ponad 310 tys. zł, a w ciągu jednej godziny na jego konto wpływa prawie 13 tys. zł.

Oznacza to, że Robert Lewandowski na zarobienie kwoty miesięcznej emerytury byłego prezydenta Andrzeja Dudy (9349 zł) potrzebuje zaledwie około 44 minut. Ta szokująca dysproporcja pokazuje finansową przepaść, jaka dzieli świat polityki od świata wielkiego, profesjonalnego futbolu na najwyższym poziomie.

Po trzech miesiącach otrzymywania prezydenckiej „odprawy” dostałem na konto pierwszą prezydencką „emeryturę”. Zobaczcie, żeby nie było spekulacji: pic.twitter.com/PohyLywDEt— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 27, 2025

Jan Tomaszewski wściekły na krytykantów Lewandowskiego: „Niech uduszą się tą żółcią!"