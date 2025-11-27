Majdan z żoną, Chodakowska z mężem i Beata z "Klanu" pozamiatali! Impreza w mrocznej dzielnicy Warszawy

Świat sportu i show-biznesu spotkał się na premierze "GQ Poland" w Warszawie.

Wydarzenie przyciągnęło tłumy gwiazd, w tym Radosława Majdana i Ewę Chodakowską.

Zobacz, kto jeszcze pojawił się na imprezie i które gwiazdy "pozamiatały" – zdjęcia znajdziesz w galerii!

Radosław Majdan i Ewa Chodakowska łączą sport i show-biznes

Radosław Majdan początkowo kojarzony był przede wszystkim ze sportem. Przez lata swojej piłkarskiej kariery zapracował na miano solidnego bramkarza. Grał m.in. w Wiśle Kraków, gdy ta na polskim podwórku była prawdziwą potęgą. Zaliczył też siedem występów w reprezentacji Polski, w tym wygrany mecz z USA (3:1) na mundialu w Korei Południowej i Japonii. Obecnie Radosław Majdan bardziej niż w świecie sportu jest w świecie show biznesu, głównie z powodu swoich małżeństw - z Dodą i Małgorzatą Rozenek. Z kolei Ewa Chodakowska to nie tylko trenerka, lecz także celebrytka pełną gębą. Nie jest zatem zaskoczeniem, że i Majdan, i Chodakowska pojawili się na prestiżowej imprezie w mrocznej dzielnicy Warszawy (na Pradze Północ). Byłemu bramkarzowi reprezentacji Polski towarzyszyła żona - Małgorzata Rozenek- Majdan, a trenerce mąż - Lefteris Kavoukis.

Gwiazdy na premierze "GQ Poland": Majdan, Chodakowska, Opozda, Beata z "Klanu", Wojciechowska, Szelągowska i wiele innych

Powodem imprezy, która odbyła się w Centrum Praskim Koneser, była premiera magazynu "GQ Poland" w Polsce. Tytuł ten powstał w USA w 1931 roku. Redaktorem naczelnym polskiej wersji został Olivier Janiak, który oczywiście także przyszedł na wydarzenie. Oprócz Radosława Majdana z żoną i Ewy Chodakowskiej z mężem wśród gości znalazła się m.in. słynna Beata z "Klanu", czyli Dorota Naruszewicz, która imponuje urodą i formą w wieku 54 lat. Na imprezie w mrocznej dzielnicy Warszawy zobaczyć też mogliśmy takie gwiazdy jak: Omenaa Mensah, Rafał Brzoska, Martyna Wojciechowska, Dorota Szelągowska, Magdalena Mołek, Joanna Krupa, Marta Krupa, Joanna Racewicz, Bogna Sworowska, Dorota Goldpoint, Maciej Musiałowski, Jakub Wesołowski, Rafał Zawierucha, Joanna Opozda czy Jessica Mercedes. Zdaniem wielu uczestników zabawy najbardziej "pozamiatali" wspomniani Radosław Majdan, Ewa Chodakowska (oboje ze swoimi ukochanymi) i Dorota Naruszewicz, znana jako niezapomniana Beata z "Klanu".

W galerii prezentujemy zdjęcia z imprezy z udziałem Radosława Majdana z żoną, Ewy Chodakowskiej z mężem i Beaty z "Klanu"