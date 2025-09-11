54-letnia Beata z "Klanu" odsłoniła całe nogi! Widok ścina... z nóg. "Boskie ciało w ludzkiej postaci"

Dorota Naruszewicz, znana jako Beata z "Klanu", opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia, na których prezentuje zgrabne nogi, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem internautów.

Aktorka, mimo upływu lat, zachwyca młodym wyglądem i figurą, co widać na jej najnowszych fotografiach.

Naruszewicz aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, komentując również tematy polityczne, niedawno np. zrugała Filipa Chajzera.

Dorota Naruszewicz po odejściu z "Klanu" zyskuje rozpoznawalność w mediach społecznościowych

Słynna Beata z "Klanu", czyli Dorota Naruszewicz, co prawda od 2011 roku nie gra już w kultowej telenoweli TVP (jej rolę przejęła Magdalena Wójcik), ale dla "konserwatywnych" fanów produkcji to właśnie ona jest i zawsze będzie Beatą. Gdy Dorota Naruszewicz zdecydowała się na odejście z "Klanu", wydawało się, że niebawem będzie przebierać w propozycjach ról jak w ulęgałkach. Ona jednak usunęła się w cień i do popularności z czasów gry w serialu "Klan" nie wróciła. Od kilku lat za to rośnie rozpoznawalność aktorki w mediach społecznościowych. W dużej mierze za sprawą zdjęć, które wrzuca na Instagrama. Wśród tzw. "zwykłych" fotek, odnaleźć można prawdziwe "perełki". Widzieliśmy już Beatę z "Klanu" z odsłoniętą pupą w jeziorze czy siedzącą na fotelu z wygiętymi nogami. Internauci zastanawiali się wówczas, czy Dorota Naruszewicz ma na sobie majtki.

Beata z "Klanu" pokazała całe nogi. Internauci zachwyceni Dorotą Naruszewicz

Generalnie patrząc na aktualne zdjęcia legendarnej Beaty z "Klanu" mamy wrażenie, że czas dla niej się zatrzymał. Bez trudu rozpoznajemy w niej młodziutką aktorkę, która w 1997 roku zadebiutowała w telenoweli TVP. Dorota Naruszewicz nie tylko ma młodą twarz, lecz także imponującą figurę, co możemy zobaczyć m.in. na najnowszych fotografiach. 54-letnia Beata z "Klanu" odsłoniła na nich całe bardzo zgrabne nogi. Na reakcje użytkowników Instagrama nie trzeba było długo czekać.

Kusi pani nogami; Wow, pięknie. Dorota jest jak wino!; Pięknie Dorotka; Znakomita sesja, brawo; Pięknie, zmysłowo i w klimacie retro vintage; Czad; Nogi świetne

- zachwycali się internauci.

Beata z "Klanu" zrugała Filipa Chajzera

Co ciekawe, Beata z "Klanu" w mediach społecznościowych nie stroni także od wpisów związanych z polityką. Ostatnio na przykład mocno zrugała Filipa Chajzera po tym, jak ten skarżył się na hejt z powodu tego, że życzył powodzenia Karolowi Nawrockiemu.

Niech pan się nie rozczula tak nad sobą. Zachowuje się pan jak dzidziuś. Nie spadł pan z księżyca, żyje w mediach i doskonale pan wie, co robi i po co i jaki tego będzie efekt. Gra pan dziś na tle z nowym prezydentem, bo to się opłaci przedsiębiorcy. Ok, pana sprawa. Ale to paskudnie śliska postawa. I paskudnie śliskie jest to, jak manipuluje pan teraz i wciska kit ludziom o zaskoczeniu, smutku o niespodziewanym hejcie… Błagam, to żenujące

- beształa prezentera Dorota Naruszewicz.

W galerii prezentujemy, jak obecnie wygląda Beata z "Klanu" i jak się zmieniała. Odważnych zdjęć Doroty Naruszewicz nie brakuje