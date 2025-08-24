Andrzej Duda zmienił zdanie w sprawie MKOl? Najnowsze doniesienia

Michał Skiba
Michał Skiba
2025-08-24 11:52

Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że Andrzej Duda po zakończeniu swojej prezydentury spróbuje związać swoją przyszłość z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim. O takim scenariuszu mówiono od dłuższego czasu, ale – jak ustaliły WP SportoweFakty – temat praktycznie się zakończył. „Nie ma żadnej zakulisowej gry o nominację do MKOl i na pewno jej nie będzie” – podał portal, powołując się na osoby z otoczenia byłego prezydenta.

Andrzej Duda był za Cracovią

i

Autor: TOMASZ RADZIK / SE

Dyskusja o możliwej karierze Dudy w MKOl odżyła 6 sierpnia, po jego ustąpieniu z urzędu. W rzeczywistości jednak sprawa zaczęła się znacznie wcześniej – w grudniu ubiegłego roku polityk dostał rekomendację Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Co ciekawe, sam zainteresowany miał nie wiedzieć o samym głosowaniu, lecz później przyjął nominację. Sprawa trafiła do MKOl, ale – jak twierdzą źródła – nic się w niej nie ruszyło. Duda ma być świadomy, że jego szanse na pozytywne rozstrzygnięcie są minimalne.

Na niekorzyść byłego prezydenta działa kilka czynników. Po pierwsze, w strukturach MKOl nie ma już Thomasa Bacha, który – zdaniem komentatorów – mógłby być dużym wsparciem dla Dudy. Po drugie, w styczniu zmarł wieloletni prezes PKOl Andrzej Kraśnicki, również aktywnie zaangażowany w tę sprawę.

Jak informuje WP SportoweFakty, od momentu rekomendacji kontakty Dudy z MKOl ograniczyły się do dwóch gestów: „wysłania listu z podziękowaniami za współpracę do ustępującego szefa organizacji Thomasa Bacha oraz listu gratulacyjnego do nowej szefowej Kirsty Coventry”. Według źródeł portalu „taki temat dla Andrzeja Dudy i jego współpracowników nie istnieje”.

Oczywiście formalnie nie można wykluczyć, że były prezydent kiedyś trafi do struktur MKOl – ale nawet osoby z jego najbliższego otoczenia oceniają, że szanse na to są znikome i należy traktować taką ewentualność bardzo sceptycznie.

