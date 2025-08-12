Aryna Sabalenka moczyła się w wannie! Zdjęcia pojawiły się w internecie!

Aryna Sabalenka w Cincinnati gra po dłuższym urlopie i - jak sama przyznaje - czuje się świeża, wypoczęta i w formie. W meczu z Emmą Raducanu miała jedna duże problemy. Brytyjka zawiesiła Białorusince poprzeczkę bardzo wysoko, a skapitulowała dopiero po 3 godzinach i 9 minutach gry. Sabalenka wygrała 7:6(3), 4:6, 7:6(5).

W Cincinnati mocno we znaki dają się upały. Wysokie temperatury w połączeniu z dużą wilgotnością to warunki, w których ciężko się gra. Dlatego Aryna Sabalenka zaraz po ciężkim i wyczerpującym meczu z Emmą Raducanu wskoczyła do wanny z lodem. W ten sposób rozpoczęła proces regeneracji. - Cieszę się, że udało mi się przetrwać i wygrać ten mecz. Mam nadzieję, że następnego dnia będę miała wolne - powiedziała Sabalenka. Jej kolejną rywalką będzie w środę Hiszpanka Jessica Bouzas Maneiro (nr 42). Liderka rankingu w Cincinnati broni tytułu i 1000 punktów. W roli mistrzyni przystąpi również do walki w wielkoszlemowym US Open.

Iga Świątek jest w tej samej połowie drabinki turnieju WTA w Cincinnati i może trafić na Białorusinkę w półfinale, tak jak rok temu. Przed meczem w 4. rundzie Polka miała dużo czasu na spokojny trening i regenerację. Po zwycięstwie 6:1, 6:4 nad Rosjanką Anastazją Potapową miała zagrać z Martą Kostiuk, ale Ukrainka oddała jednak mecz walkowerem, wycofując się z rywalizacji. Tenisistka z Kijowa nie chciała ryzykować pogłębienia bolesnej kontuzji nadgarstka przez rozpoczynającym się już 24 sierpnia US Open.

Iga Świątek rok temu doszła w Cincinnati do półfinału, w którym uległa wyraźnie 3:6, 3:6 Arynie Sabalence. Polka nie broni jednak w Cincy żadnych punktów, bo po pozytywnym wyniku testów antydopingowych zarobione w tym turnieju punkty i pieniądze jej zabrano.