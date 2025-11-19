Aryna Sabalenka wskoczyła na palmę w kusym bikini. Gorące zdjęcia najlepszej tenisistki świata

Aryna Sabalenka skończyła sezon na pozycji liderki światowego rankingu WTA

Białoruska tenisistka po ostatnim turnieju WTA Finals pojechała na wakacje na Malediwy

Zdjęciami w skąpych ubraniach chętnie chwali się w swoich mediach społecznościowych

Aryna Sabalenka kończy rok jako najlepsza na świecie

Aryna Sabalenka po raz drugi z rzędu zakończyła sezon na pozycji liderki światowego rankingu WTA. Za Białorusinką uplasowały się Iga Świątek na drugim miejscu oraz Amerykanka Coco Gauff na trzecim. Mimo porażki w finale WTA Finals w Rijadzie z reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną, Sabalenka utrzymała ogromną przewagę w klasyfikacji.

Piękna rywalka Igi Świątek znów wolna! Potwierdziła rozstanie po hucznej imprezie

27-latka ma za sobą znakomity rok – wygrała cztery turnieje, w tym wielkoszlemowy US Open. Jej sukcesy przełożyły się także na rekordowe zarobki. Sabalenka uzyskała w sezonie 15 008 519 dolarów, co jest najwyższym wynikiem w historii kobiecego tenisa.

Aryna Sabalenka na rajskich wakacjach na Malediwach

Aryna Sabalenka ładuje baterie przed startem kolejnego sezonu WTA. Białoruska tenisistka pojechała na rajskie Malediwy, gdzie aktywnie korzysta z wolnego czasu przed kolejnymi miesiącami startów.

Ochraniał Świątek, teraz zdradza, o czym rozmawiał z Igą. Dzik Gorzowski bardzo szczerze o naszej mistrzyni

W swoich mediach społecznościowych regularnie publikuje zdjęcia i relacje z tego pięknego miejsca. I od razu rozgrzała wyobraźnię swoich fanów. Sabalenka pozowała w skąpych bikini, rozpalając zmysły!

Zobacz galerię zdjęć Aryny Sabalenki na Malediwach poniżej.