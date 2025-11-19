Aryna Sabalenka wskoczyła na palmę w kusym bikini. Gorące zdjęcia najlepszej tenisistki świata

Mateusz Sobiecki
2025-11-19 12:13

Najlepsza tenisistka świata Aryna Sabalenka korzysta z wolnych tygodni przed startem kolejnego sezonu WTA. Białoruska zawodniczka wybrała się na Malediwy, gdzie relaksuje się na pięknych, piaszczystych plażach i nad piękną, lazurową wodą. Sabalenka chętnie relacjonuje swój wyjazd w mediach społecznościowych.

  • Aryna Sabalenka skończyła sezon na pozycji liderki światowego rankingu WTA
  • Białoruska tenisistka po ostatnim turnieju WTA Finals pojechała na wakacje na Malediwy
  • Zdjęciami w skąpych ubraniach chętnie chwali się w swoich mediach społecznościowych

Aryna Sabalenka kończy rok jako najlepsza na świecie

Aryna Sabalenka po raz drugi z rzędu zakończyła sezon na pozycji liderki światowego rankingu WTA. Za Białorusinką uplasowały się Iga Świątek na drugim miejscu oraz Amerykanka Coco Gauff na trzecim. Mimo porażki w finale WTA Finals w Rijadzie z reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną, Sabalenka utrzymała ogromną przewagę w klasyfikacji.

27-latka ma za sobą znakomity rok – wygrała cztery turnieje, w tym wielkoszlemowy US Open. Jej sukcesy przełożyły się także na rekordowe zarobki. Sabalenka uzyskała w sezonie 15 008 519 dolarów, co jest najwyższym wynikiem w historii kobiecego tenisa.

Aryna Sabalenka
60 zdjęć

Aryna Sabalenka na rajskich wakacjach na Malediwach

Aryna Sabalenka ładuje baterie przed startem kolejnego sezonu WTA. Białoruska tenisistka pojechała na rajskie Malediwy, gdzie aktywnie korzysta z wolnego czasu przed kolejnymi miesiącami startów.

W swoich mediach społecznościowych regularnie publikuje zdjęcia i relacje z tego pięknego miejsca. I od razu rozgrzała wyobraźnię swoich fanów. Sabalenka pozowała w skąpych bikini, rozpalając zmysły!

Zobacz galerię zdjęć Aryny Sabalenki na Malediwach poniżej.

Aryna Sabalenka na Malediwach
20 zdjęć
