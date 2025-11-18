Piękna rywalka Igi Świątek znów wolna! Potwierdziła rozstanie po hucznej imprezie

Paula Badosa i Stefanos Tsitsipas tworzyli jedną z najgłośniejszych tenisowych par. Czas przeszły nie jest tu przypadkiem, bo plotki o ich rozstaniu zostały oficjalnie potwierdzone przez hiszpańską tenisistkę! Dość niespodziewanie stało się to w związku ze świętowaniem przez nią 28. urodzin.

Ochraniał Świątek, teraz zdradza, o czym rozmawiał z Igą. Dzik Gorzowski bardzo szczerze o naszej mistrzyni

Badosa znów wolna! Potwierdziła rozstanie z Tsitsipasem

Dokładnie 15 listopada Badosa skończyła 28 lat. Ten szczególny dzień świętowała w towarzystwie najbliższych w Dubaju, ale w tym gronie brakowało Tsitsipasa. Już to byłby kolejny znak mówiący o kryzysie w ich związku, ale to nie wszystko. Po urodzinach rywalka Igi Świątek opublikowała serię zdjęć z tego dnia, a na jednym z nich uśmiechnięta pozowała z wymowną szarfą z napisem: "Seksowna i singielka".

"Rozdział 28, jedziemy! Pełne serce... Dziękuję tym, którzy sprawili, że było tak wyjątkowo! Kocham was" - napisała pod urodzinowym postem Badosa. Jej wpis szybko dotarł do kibiców tenisa na całym świecie, a uwagę przykuły przede wszystkim szarfy, w których paradowała solenizantka. Na drugiej było napisane: "28 i nadal 10", odnosząc się do wieku Hiszpanki i popularnej formy oceniania czyjejś urody.

Aż huczy o rozstaniu najpiękniejszej tenisistki świata! Paula Badosa znów wolna?

Warto podkreślić, że już w maju zeszłego roku para znana jako "Tsitsidosa" przechodziła kryzys. Gwiazdy tenisa ogłosiły wtedy rozstanie, ale już kilka tygodni później znów byli razem. Wydawało się więc, że najgorsze jest już za nimi, a w wywiadach otwarcie mówili nawet o planach dotyczących ślubu. Teraz ich związek jest już przeszłością, a piękna Badosa znów jest wolna. Więcej zdjęć hiszpańskiej tenisistki znajdziesz w powyższej galerii.