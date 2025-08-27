Biseksualna gwiazda reality show zadebiutuje w boksie! Wystąpi na jednej gali z Ferrarim i Marconiem

Nie będzie to jednak samotna przygoda. Do debiutu w boksie przygotowuje się również jej kuzyn – legendarny uczestnik "TOWIE", Joey Essex. Dla obojga to zupełnie nowe wyzwanie, a fakt, że startują razem, sprawia, że emocje są jeszcze większe. Jak przyznają, stres związany z własnym występem miesza się z nerwami o wynik drugiej osoby. – Musimy to wygrać, nie możemy zawieść rodziny – mówi Demi.

Tchu nam zabrakło, gdy dowiedzieliśmy się, ile zarobił Natan Marcoń w miesiąc. Tyle zapłacili mu za walki. Wielu takich pieniędzy nie zobaczy nigdy

Kim jest Demi Sims? Sylwetka gwiazdy reality show "The Only Way is Essex"

Cała przygoda nabiera jeszcze większego znaczenia dzięki osobie, która stoi za ich treningami. Ojciec Demi, Tony Sims, to trener z najwyższej półki. Swego czasu był w sztabie takich pięściarzy jak Anthony Joshua czy Conor Benn. To właśnie on wziął pod swoje skrzydła duet z Essex i w zaledwie kilka tygodni zmienił ich podejście do sportu. – W sześć tygodni nauczyłem się więcej niż przez ostatnie pięć lat – podkreśla Joey.

Amadeusz Ferrari zszokował słowami o zarobkach za swoją pierwszą walkę! Nikt się tego nie spodziewał. Hit

Droga do ringu okazała się kompletnym przeciwieństwem dotychczasowego życia. Zamiast wakacyjnych wyjazdów i zabawy do rana – pobudki o świcie, dwa treningi dziennie, rygorystyczna dieta i całkowity zakaz alkoholu. Demi nie ukrywa, że to dla niej rewolucja. – Reality show a boks to dwa różne światy. Ta zmiana wywróciła moje życie do góry nogami – przyznaje.

Demi Sims wystąpi na tej samej gali co Amadeusz Ferrar i Natan Marcoń

Joey również nie kryje podziwu dla postępów, jakie zrobili oboje. Do tej pory traktował boks bardziej jako zabawę – uderzanie w worek na wakacjach czy okazjonalne zajęcia z Tonym. Dopiero teraz zrozumiał, czym naprawdę jest profesjonalny trening. – Mamy szczęście, bo pracujemy z trenerem elity, a to daje nam ogromną przewagę – mówi.

Amadeusz Ferrari mocno po porażce w Wielkiej Brytanii. Padły zaskakujące słowa! Oberwało się sędziemu

W Manchesterze czekają ich poważne wyzwania. Joey zmierzy się z portugalskim influencerem Numeiro, natomiast Demi spróbuje swoich sił w starciu z Hopkins. Oboje mają świadomość, że oczy rodziny, fanów i mediów będą zwrócone właśnie na nich. Co ciekawe, na tej samej gali w akcji zobaczymy dwóch Polaków - Amadeusza "Ferrariego" Roślika i Natana Marconia.

QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów bez twarzy? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT Pytanie 1 z 15 Kim jest ten zawodnik? Dawid Załęcki Denis Załęcki Denis Labryga Następne pytanie