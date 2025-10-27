Biznes Jana Błachowicza zbankrutował! O wszystkim opowiedział

Jan Błachowicz to jeden z najlepszych polskich zawodników MMA w historii. „Cieszyński Książę” jest jedynym obok Joanny Jędrzejczyk mistrzem organizacji UFC z Polski. Jan Błachowicz był gościem programu „Pacześ Show”, w którym opowiedział o jednym ze swoich biznesów, który akurat mu nie wyszedł. Zbankrutował w trzy miesiące.

Biznes Jana Błachowicz zbankrutował. W trzy miesiące!

Jan Błachowicz szykuje się do kolejnego pojedynku w organizacji UFC. Polak już 6 grudnia w Las Vegas wejdzie do klatki, by zmierzyć się z rosyjskim zawodnikiem Bogdanem Guskovem. PodczasUFC 323 zawalczy o utrzymanie się w ścisłej światowej czołówce. Zanim jednak wyleci do Stanów Zjednoczonych, pojawił się w programie popularnego polskiego stand-upera Rafała Paczesia „Pacześ Show”.

Jedno z pytań, które tam padło dotyczyło inwestowania przez Jana Błachowicza. Były mistrz kategorii półciężkiej UFC przyznał, że jedna z inwestycji nie okazała się sukcesem. Przyznał, że jego sklep z butami... zbankrutował po trzech miesiącach.

- Coś tam zainwestowałem. Miałem sklep z butami trzy miesiące, ale zbankrutował... - przyznał szczerze Błachowicz.

W co teraz inwestuje Jan Błachowicz?

Jan Błachowicz nie ukrywa, że nie poddał się i dalej zabezpiecza swój majątek, inwestując w różne rzeczy. Postawił na nieruchomości w górach.

- Zainwestowałem w ziemie i nieruchomości. Jestem potentatem na Podhalu. Czy jestem bezpieczny? Nigdy nie jesteś bezpieczny, ale powiedzmy, że tak jest! - przyznał Błachowicz w programie „Pacześ Show”.

