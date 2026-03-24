Burza po rozmowie Stanowski - Wojewódzki. Były prezes Legii grzmi! "Skompromitował 2 pajaców"

- Wizyta Krzysztofa Stanowskiego w podcaście "WojewódzkiKędzierski" wzbudziła sporo emocji.
- Kuba Wojewódzki starał się dociskać twórcę "Kanału Zero", co wywołało falę mieszanych reakcji.
- Mocnym komentarzem po tej rozmowie podzielił się Bogusław Leśnodorski, były prezes Legii Warszawa i prawnik, współpracujący z "KZ".
Rozmowa Stanowski - Wojewódzki. Bogusław Leśnodorski bez litości: "Skompromitował 2 pajaców"
Podcast "WojewódzkiKędzierski" ma sporą widownię, a wizyta założyciela największego obecnie medium internetowego w Polsce - "Kanału Zero" - tylko podniosła zainteresowanie. Krzysztof Stanowski był gościem Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego i już po oficjalnej zapowiedzi zrobiło się o tym bardzo głośno. Premiera rozmowy miała miejsce wieczorem 23 marca, a internet żył nią na bieżąco - w 12 godzin zebrała 300 tysięcy wyświetleń!
Głośny wywiad zdominował media społecznościowe, a spora część widzów zauważyła, że była to przede wszystkim rozmowa na linii Stanowski - Wojewódzki, z niewielkim udziałem Kędzierskiego. Internauci chętnie dzielili się swoimi opiniami na ten temat, a wśród nich znalazł się między innymi Bogusław Leśnodorski.
"Skompromitował Krzysiek dwóch pajaców. Wojewódzkiego szczególnie! Przez dłuższą chwilę myślałem, że to była taka konwencja, żeby robić z siebie durnia… aż dotarło do mnie, że się starali, ale nie umieli" - napisał na portalu X prawnik i były prezes Legii Warszawa, zbierając ponad 2 tysiące polubień.
W komentarzach zwrócono mu jednak uwagę na znikomy wkład Kędzierskiego w całą rozmowę i związaną z tym niesprawiedliwą ocenę obu prowadzących.
"Zgoda, ale prowadzą to we dwóch jednak… Więc wrzuciłem ich do jednego worka, ale przyjmuję" - przyznał Leśnodorski internautom.
Nie brakowało też opinii, że to Stanowski wypadł słabo pod naporem pytań Wojewódzkiego. Były one jednak rzadsze i trudno nie zauważyć, że różnica w odbiorze tego wywiadu najczęściej szła w parze z wyznawanymi poglądami. Całą rozmowę w ramach podcastu "WojewódzkiKędzierski" znajdziesz poniżej.