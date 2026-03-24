Burza po rozmowie Stanowski - Wojewódzki. Były prezes Legii grzmi! "Skompromitował 2 pajaców"

Kamil Heppen
2026-03-24 10:02

Krzysztof Stanowski był gościem najnowszego podcastu "WojewódzkiKędzierski", choć głównie była to rozmowa z nieustępliwym Kubą Wojewódzkim. Premiera miała miejsce wieczorem 23 marca i wywołała falę gorących komentarzy. "Krzysiek skompromitował dwóch pajaców, szczególnie Wojewódzkiego" - nie certolił się Bogusław Leśnodorski, były prezes Legii Warszawa.

i

Autor: WojewódzkiKędzierski/ Youtube Krzysztof Stanowski, Kuba Wojewódzki
  • Wizyta Krzysztofa Stanowskiego w podcaście "WojewódzkiKędzierski" wzbudziła sporo emocji.
  • Kuba Wojewódzki starał się dociskać twórcę "Kanału Zero", co wywołało falę mieszanych reakcji.
  • Mocnym komentarzem po tej rozmowie podzielił się Bogusław Leśnodorski, były prezes Legii Warszawa i prawnik, współpracujący z "KZ".

Podcast "WojewódzkiKędzierski" ma sporą widownię, a wizyta założyciela największego obecnie medium internetowego w Polsce - "Kanału Zero" - tylko podniosła zainteresowanie. Krzysztof Stanowski był gościem Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego i już po oficjalnej zapowiedzi zrobiło się o tym bardzo głośno. Premiera rozmowy miała miejsce wieczorem 23 marca, a internet żył nią na bieżąco - w 12 godzin zebrała 300 tysięcy wyświetleń!

Krzysztof Stanowski ostro u Kuby Wojewódzkiego. "Myślę, że trochę mnie nie lubisz"

Galeria zdjęć 22

Głośny wywiad zdominował media społecznościowe, a spora część widzów zauważyła, że była to przede wszystkim rozmowa na linii Stanowski - Wojewódzki, z niewielkim udziałem Kędzierskiego. Internauci chętnie dzielili się swoimi opiniami na ten temat, a wśród nich znalazł się między innymi Bogusław Leśnodorski.

"Skompromitował Krzysiek dwóch pajaców. Wojewódzkiego szczególnie! Przez dłuższą chwilę myślałem, że to była taka konwencja, żeby robić z siebie durnia… aż dotarło do mnie, że się starali, ale nie umieli" - napisał na portalu X prawnik i były prezes Legii Warszawa, zbierając ponad 2 tysiące polubień.

W komentarzach zwrócono mu jednak uwagę na znikomy wkład Kędzierskiego w całą rozmowę i związaną z tym niesprawiedliwą ocenę obu prowadzących.

"Zgoda, ale prowadzą to we dwóch jednak… Więc wrzuciłem ich do jednego worka, ale przyjmuję" - przyznał Leśnodorski internautom.

Nie brakowało też opinii, że to Stanowski wypadł słabo pod naporem pytań Wojewódzkiego. Były one jednak rzadsze i trudno nie zauważyć, że różnica w odbiorze tego wywiadu najczęściej szła w parze z wyznawanymi poglądami. Całą rozmowę w ramach podcastu "WojewódzkiKędzierski" znajdziesz poniżej.

Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BOGUSŁAW LEŚNODORSKI
PIOTR KĘDZIERSKI
Kuba Wojewódzki
KRZYSZTOF STANOWSKI