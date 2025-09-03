Była rywalka Świątek i Radwańskiej pokazała się publicznie po długiej przerwie. Camila Giorgi zachwyciła na czerwonym dywanie w Wenecji

Rafał Mandes
2025-09-03 18:48

Jeszcze kilka lat temu uchodziła za jedną z najbardziej utalentowanych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych postaci w świecie kobiecego tenisa. Camila Giorgi, znana ze swojego ofensywnego stylu gry i niezwykle efektownej prezencji, po nagłym zakończeniu sportowej kariery w 2023 roku wybrała zupełnie inną drogę. Zamiast kolejnych turniejów i rankingowych punktów, postawiła na świat mody – a dokładniej na karierę modelki bielizny.

Choć w tej roli szybko zyskała zainteresowanie mediów, to równie szybko zniknęła z pierwszych stron gazet. Powodem nie były jednak wybory zawodowe, lecz poważne oskarżenia dotyczące finansów. Włoska prasa informowała o rzekomych zaległościach w opłatach za wynajem willi pod Florencją oraz o problemach z urzędem skarbowym. W mediach zaczęły krążyć plotki, że Giorgi "uciekła" do Stanów Zjednoczonych, by uniknąć kontaktu z organami ścigania.

Seksowna Camila Giorgi zachwyciła na czerwonym dywanie podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji

Sama tenisistka stanowczo zaprzeczyła tym doniesieniom. W jednym z wywiadów w telewizji włoskiej podkreśliła, że przeprowadzka do USA była jej świadomą decyzją, a nie żadną formą ucieczki. Twierdziła, że cała sprawa z podatkami była wynikiem działań prawnika, z którym zerwała współpracę. Zarzuty o nieopłacony czynsz określiła jako "śmieszne" i wyolbrzymione przez tabloidy.

Po miesiącach ciszy Giorgi powróciła jednak do ojczyzny i zrobiła to w wielkim stylu. Jej obecność na czerwonym dywanie podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji nie przeszła bez echa. Ubrana w olśniewającą, białą, zdobioną cekinami suknię, ponownie skradła uwagę fotografów, tym razem nie jako sportsmenka, lecz gwiazda show-biznesu. Zdjęcia Giorgi z Wenecji i nie tylko zobaczycie w galerii na otwarciu tego artykułu!

Warto przypomnieć, że kariera tenisowa Włoszki, która rywalizowała na korcie m.in. z Igą Świątek i Agnieszką Radwańską, miała swoje imponujące momenty. Dotarła m.in. do czwartej rundy US Open w 2013 roku oraz ćwierćfinału Wimbledonu w 2018 roku. W barwach reprezentacji Italii walczyła także na igrzyskach olimpijskich w Tokio, gdzie znalazła się w najlepszej ósemce turnieju singlistek.

