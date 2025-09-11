Charlie Kirk nie żyje. Łukasz „Juras” Jurkowski z mocnym komentarzem! Niepokojąca przepowiednia

Nie żyje Charlie Kirk, polityczny aktywista, bliski współpracownik Donalda Trumpa

Mężczyzna został postrzelony. Mimo szybko udzielonej pomocy, jego życia nie udało się uratować

Łukasz „Juras” Jurkowski skomentował tę tragedię w mediach społecznościowych

Nie żyje Charlie Kirk, polityczny aktywista

Charlie Kirk, 31-letni działacz prawicowy i założyciel organizacji Turning Point USA, zmarł w środę po postrzeleniu podczas wystąpienia na Uniwersytecie Utah Valley. Sprawca pozostaje na wolności, a jego tożsamość nie została dotąd ustalona – poinformowały władze. Prezydent Donald Trump nazwał Kirka „legendą” i „bardzo dobrym przyjacielem”. „Charlie, kochamy cię! Melania i ja składamy kondolencje jego żonie Erice i rodzinie” – napisał na platformie Truth Social. Trump zarządził opuszczenie flag do połowy masztu do niedzieli. W rozmowie z „New York Post” podkreślił, że Kirk był „wspaniałą osobą”.

Do tragedii doszło podczas spotkania na terenie kampusu w Orem. Jak przekazała rzeczniczka uczelni Ellen Treanor, zajęcia zostały odwołane, a teren zamknięto. W akcję poszukiwawczą zaangażowano policję lokalną, służby uniwersyteckie, FBI i Departament Bezpieczeństwa Publicznego stanu Utah. Kirk należał do najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiej prawicy młodego pokolenia. Kierowana przez niego organizacja Turning Point USA zajmowała się mobilizacją konserwatywnych wyborców, szczególnie studentów.

Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson wezwał kongresmanów do uczczenia pamięci Kirka minutą ciszy i modlitwą. – Przemoc polityczna stała się zbyt powszechna. Musi zostać napiętnowana i zakończona – mówił Johnson. Kondolencje złożyła także Ambasada RP w USA, potępiając wszelkie przejawy przemocy politycznej. „Jesteśmy głęboko wstrząśnięci zabójstwem Charliego Kirka. Składamy szczere kondolencje jego bliskim” – napisano w oświadczeniu.

Juras z KSW: Będzie coraz gorzej!

Łukasz „Juras” Jurkowski skomentował tę tragedię za pośrednictwem mediów społecznościowych i nie zastanawiając się długo przyznał, że Charlie Kirk debatował z każdym i nie zasłużył na śmierć.

- Charlie Kirk nie zasłużył na to. Co z tego, że prawicowy aktywista? Nie przekraczał granicy skrajności. Debatował. Z każdym. Słowa poparte argumentami. Nie napiszę Pray for Charlie. Po pierwsze nie jestem wierzący, po drugie to tylko internet. Jest mi po prostu smutno w którą stronę poszedł ten świat… „To ludzie ludziom zgotowali ten los” - Medaliony. Zofia Nałkowska – napisał Łukasz „Juras” Jurkowski na platformie „X”.

W jednym z komentarzy użytkownik „smokey” zwrócił uwagę, że, niestety, nic nie zapowiada tego, by nadeszły w temacie nienawiści do drugiego człowieka o innych poglądach politycznych lepsze dni.

- Tak. Będzie coraz gorzej, a ja raczej z tych optymistów – stwierdził.

