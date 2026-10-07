Chińczycy szaleją za Igą Świątek i nie mogą się oprzeć! Filmiki z Pekinu podbijają świat

WTA Pekin: Chińczycy szaleją za Igą Świątek! Filmiki z Polką robią furorę
Nie tylko polscy kibice cieszą się z kolejnego udanego występu Igi Świątek. Polka po świetnym meczu pokonała rewelacyjną Ivę Jovic 6:1, 6:3 w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Pekinie i awansowała do ćwierćfinału. W nim zmierzy się z niżej klasyfikowaną w rankingu WTA Elise Mertens, a Chińczycy cieszą się już, że była liderka rankingu WTA gra dalej w ich turnieju.
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Świątek to triumfatorka z Pekinu z 2023 roku i prawdziwa ulubienica tamtejszych trybun. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się nie tyle mecze Raszynianki, co nawet jej sesje treningowe! Kibice z Chin korzystają z okazji, aby złapać polską tenisistkę w bardziej swobodnym wydaniu, a ich reakcje podbijają później internet.
Iga Świątek przebrała się za Chinkę [Zdjęcia]
Jednym z virali stał się filmik, na którym tłum dobijał się do Igi podczas treningu, a ta poprosiła o chwilę, na co kibice zareagowali jednomyślnym "okeeej" niczym dzieci witające w klasie niespodziewanego gościa! Sesje 25-latki na kortach treningowych robią totalną furorę, na czele z piszczącymi fankami reagującymi żywiołowo na widok umięśnionej sylwetki tenisistki. Sama Świątek jest zdziwiona tak gorącymi reakcjami świadczącymi jednak o miłości tłumu.
W trakcie meczów prawdziwym hitem okazały się z kolei reakcje trybun na charakterystyczny okrzyk Igi - "Jazda". Już podczas niezwykłego spotkania z Donną Vekić (4:6, 7:6, 6:2) chińscy kibice odpowiedzieli Polce na ten okrzyk, a w 1/8 finału z Ivą Jovic było to samo! Interakcja z polską gwiazdą stała się wręcz główną atrakcją Chińczyków.
Kiedy gra Iga Świątek ćwierćfinał WTA Pekin? Z kim zagra kolejny mecz w 1/4 finału?
Kilka viralowych filmików z Igą Świątek i chińskimi kibicami w Pekinie prezentujemy poniżej: