Ci sportowcy mogą bronić Polski w razie wojny. Niektóre nazwiska są zaskakujące

Polska przestrzeń powietrzna naruszona!

Sytuacja w ostatnich dniach na terytorium Polski zrobiła się bardzo napięta. Wszystko za sprawą rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Wszystko miały miejsce w nocy z 9 na 10 września br. W związku z tym zdarzeniem nie zostały odnotowane żadne ofiary, ale doszło do strat mienia na niektórych gospodarstwach domowych.

Na temat ostatnich sytuacji wypowiedział się w czwartek w Sejmie szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

- Dlatego każdy dron, który wleci na terytorium naszego kraju powinien zostać zestrzelony - rzucił szef klubu PiS.

Wojsko Polskie wypełnione sportowcami! O tych nazwiskach mogłeś nie wiedzieć

Cały naród jest bardzo poruszony ostatnimi wydarzeniami. Wszyscy zadają sobie pytanie, czy zostanie "wciągnięci" do wojny, która już trwa na linii Rosja - Ukraina od 24 lutego 2022 roku.

Mało kto wie, że w razie wojny bezpieczeństwa bronić będą także sportowcy znani z wielkich wydarzeń lekkoatletycznych czy gali bokserskich.

Oto niektóre przykłady żołnierzy-sportowców: