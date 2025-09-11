Ci sportowcy mogą bronić Polski w razie wojny. Niektóre nazwiska są zaskakujące

Polska przestrzeń powietrzna naruszona!
Sytuacja w ostatnich dniach na terytorium Polski zrobiła się bardzo napięta. Wszystko za sprawą rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Wszystko miały miejsce w nocy z 9 na 10 września br. W związku z tym zdarzeniem nie zostały odnotowane żadne ofiary, ale doszło do strat mienia na niektórych gospodarstwach domowych.
Na temat ostatnich sytuacji wypowiedział się w czwartek w Sejmie szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.
- Dlatego każdy dron, który wleci na terytorium naszego kraju powinien zostać zestrzelony - rzucił szef klubu PiS.
Wojsko Polskie wypełnione sportowcami! O tych nazwiskach mogłeś nie wiedzieć
Cały naród jest bardzo poruszony ostatnimi wydarzeniami. Wszyscy zadają sobie pytanie, czy zostanie "wciągnięci" do wojny, która już trwa na linii Rosja - Ukraina od 24 lutego 2022 roku.
Mało kto wie, że w razie wojny bezpieczeństwa bronić będą także sportowcy znani z wielkich wydarzeń lekkoatletycznych czy gali bokserskich.
Oto niektóre przykłady żołnierzy-sportowców:
- Adam Nowicki (biegi długodystansowy)
- Iga Baumgart-Witan (biegi na 400 metrów)
- Justyna Święty-Ersetic (biegi na 400 metrów)
- Wojciech Nowicki (rzut młotem)
- Sofia Ennaoui (biegi średnie i długie)
- Konrad Bukowiecki (pchnięcie kulą)
- Damian Czykier (biegi płotkarskie i sprinterskie)
- Kajetan Duszyński (biegi na 400 metrów)
- Julia Szeremeta (boks)
- Kacper Meyna (boks)
- Aneta Rygielska (boks)
- Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa)
- Magdalena Gwizdoń (biathlon)
- Paulina Peda (pływanie)
- Katarzyna Wasick (pływanie)
- Mateusz Chowaniec (pływanie)
- Dominika Sztandera (pływanie)
- Alan Banaszek (kolarstwo)
- Agnieszka Skalniak-Sójka (kolarstwo)
- Urszula Łoś (kolarstwo)
- Marlena Karwacka (kolarstwo).