Ci sportowcy mogą bronić Polski w razie wojny. Niektóre nazwiska są zaskakujące

Robert Szapski
Robert Szapski
2025-09-11 15:59

Informacje na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej odbiła się szerokim echem. Nie brakuje wypowiedzi polityków, a także ekspertów, w tej sprawie. Kolejny raz wszyscy Polacy przekonali się, że w pobliżu czyha na wszystkich niebezpieczeństwo, które może wywołać konflikt zbrojny. Mało kto wie, którzy ze sportowców są żołnierzami. Zobacz galerię poniżej.

Polska przestrzeń powietrzna naruszona!

Sytuacja w ostatnich dniach na terytorium Polski zrobiła się bardzo napięta. Wszystko za sprawą rosyjskich dronów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Wszystko miały miejsce w nocy z 9 na 10 września br. W związku z tym zdarzeniem nie zostały odnotowane żadne ofiary, ale doszło do strat mienia na niektórych gospodarstwach domowych.

Na temat ostatnich sytuacji wypowiedział się w czwartek w Sejmie szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Dlatego każdy dron, który wleci na terytorium naszego kraju powinien zostać zestrzelony - rzucił szef klubu PiS.

Ci sportowcy mogą bronić Polski w razie wojny
43 zdjęcia

Wojsko Polskie wypełnione sportowcami! O tych nazwiskach mogłeś nie wiedzieć

Cały naród jest bardzo poruszony ostatnimi wydarzeniami. Wszyscy zadają sobie pytanie, czy zostanie "wciągnięci" do wojny, która już trwa na linii Rosja - Ukraina od 24 lutego 2022 roku.

Mało kto wie, że w razie wojny bezpieczeństwa bronić będą także sportowcy znani z wielkich wydarzeń lekkoatletycznych czy gali bokserskich.

Oto niektóre przykłady żołnierzy-sportowców:

  • Adam Nowicki (biegi długodystansowy)
  • Iga Baumgart-Witan (biegi na 400 metrów)
  • Justyna Święty-Ersetic (biegi na 400 metrów)
  • Wojciech Nowicki (rzut młotem)
  • Sofia Ennaoui (biegi średnie i długie)
  • Konrad Bukowiecki (pchnięcie kulą)
  • Damian Czykier (biegi płotkarskie i sprinterskie)
  • Kajetan Duszyński (biegi na 400 metrów)
  • Julia Szeremeta (boks)
  • Kacper Meyna (boks)
  • Aneta Rygielska (boks)
  • Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa)
  • Magdalena Gwizdoń (biathlon)
  • Paulina Peda (pływanie)
  • Katarzyna Wasick (pływanie)
  • Mateusz Chowaniec (pływanie)
  • Dominika Sztandera (pływanie)
  • Alan Banaszek (kolarstwo)
  • Agnieszka Skalniak-Sójka (kolarstwo)
  • Urszula Łoś (kolarstwo)
  • Marlena Karwacka (kolarstwo).
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KONFLIKT ROSJA-UKRAINA
NATO
WOJNA NA UKRAINIE