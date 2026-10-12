David Beckham wyglądał jak dziecko przy ogromnym Yao Mingu! Komiczne zdjęcia z meczu koszykówki

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-12 22:21

David Beckham, legenda angielskiego futbolu, znów znalazł się w centrum uwagi – tym razem przez komiczną różnicę wzrostu. Na NBA China Games 2026 w Venetian Arena w Makau były piłkarz usiadł w pierwszym rzędzie obok chińskiej ikony koszykówki Yao Minga. Zabawne zdjęcia obiegły świat.

Komiczne zdjęcia Davida Beckhama siedzącego obok ogromnego Yao Minga szybko obiegły świat, a światowe media nie kryły rozbawienia. 51-letni Anglik (ok. 183 cm) wyglądał przy 46-letnim Yao Mingu (229 cm) jak dziecko. Nawet siedząc, kolana Chińczyka sięgały niemal do klatki piersiowej Anglika, a ogromne białe buty Yao wyglądały jakby były trzykrotnie większe od tych Beckhama. "David i Goliat" - komentowano wyjątkowe kadry.

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Obaj legendarni sportowcy w luźnej atmosferze oglądali przedsezonowe starcie Dallas Mavericks z Houston Rockets (zwycięstwo Mavericks) w Makau. David Beckham w jeansowej kurtce, czarnych spodniach i białych sneakersach uśmiechał się szeroko. Yao Ming, były center Rockets, który zakończył karierę przez kontuzje, wciąż imponuje rozmiarami (rozmiar buta 56!). Beckham, mimo że w swoim sporcie jest gigantem, przy Chińczyku stał się miniaturką.

GALERIA: David Beckham wyglądał jak dziecko przy ogromnym Yao Mingu!

David Beckham siedzący obok znacznie wyższego Yao Minga na trybunach. O ich spotkaniu przeczytasz na SE.
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