David Beckham wyglądał jak dziecko przy ogromnym Yao Mingu! Komiczne zdjęcia z meczu koszykówki

Komiczne zdjęcia Davida Beckhama siedzącego obok ogromnego Yao Minga szybko obiegły świat, a światowe media nie kryły rozbawienia. 51-letni Anglik (ok. 183 cm) wyglądał przy 46-letnim Yao Mingu (229 cm) jak dziecko. Nawet siedząc, kolana Chińczyka sięgały niemal do klatki piersiowej Anglika, a ogromne białe buty Yao wyglądały jakby były trzykrotnie większe od tych Beckhama. "David i Goliat" - komentowano wyjątkowe kadry.

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Obaj legendarni sportowcy w luźnej atmosferze oglądali przedsezonowe starcie Dallas Mavericks z Houston Rockets (zwycięstwo Mavericks) w Makau. David Beckham w jeansowej kurtce, czarnych spodniach i białych sneakersach uśmiechał się szeroko. Yao Ming, były center Rockets, który zakończył karierę przez kontuzje, wciąż imponuje rozmiarami (rozmiar buta 56!). Beckham, mimo że w swoim sporcie jest gigantem, przy Chińczyku stał się miniaturką.

GALERIA: David Beckham wyglądał jak dziecko przy ogromnym Yao Mingu!

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