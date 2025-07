Dom Mameda Khalidova to prawdziwa willa! Tak mieszka legendarny zawodnik KSW

Tak mieszka Mamed Khalidov! O takiej posiadłości wielu może tylko pomarzyć

Mamed Khalidov niedawno pokazał, że wciąż trzeba się z nim liczyć, choć nieubłaganie zbliża się on do końca kariery. Na jubileuszowej gali XTB KSW 100 w 2024 roku słynny zawodnik wygrał z niepokonanym do tej walki Adrianem Bartosińskim, mistrzem KSW w wadze półśredniej (walka nie toczyła się o ten pas). Wcześniej wygrał również na prestiżowej gali XTB KSW: Colosseum 2 na PGE Narodowym, gdzie w walce wieczoru wygrał ze Scottem Askhamem (2023), a przed tym starciem bez problemu rozprawił się z Mariuszem Pudzianowskim na XTB KSW 77 (2022). Tak prestiżowe pojedynki (jak również ten z Tomaszem Adamkiem w boksie) przynoszą Khalidovowi nie tylko sławę, ale i wielkie pieniądze. Zbliżający się do 50 zawodowych walk w MMA zawodnik od lat nie może narzekać na wypłatę, co pozwala mu na naprawdę luksusowe życie.

Mamed Khalidov o kulisach walki z Adrianem Bartosińskim na XTB KSW 100

Mamed Khalidov od lat związany jest z Olsztynem. W tym mieście studiował, gdy przyjechał do Polski i tam również mieszkał. – Dostałem miejsce na Wydziale Zarządzania i Administracji w 1998 roku. Mieszkaliśmy tu w centrum przy Alei Niepodległości. Tu był kiedyś akademik. Tam szło się w górę. Nigdy nie byłem uchodźcą, zawsze o tym mówiłem. Przyjechałem na studia, byłem imigrantem, a teraz jestem Polakiem – opowiadał niedawno. Obecnie mieszka pod Olsztynem, a jego posiadłość jest naprawdę imponująca. Kilkukondygnacyjny, duży dom, otacza ogromna przestrzeń.

Więcej o posiadłości Khalidova mogliśmy dowiedzieć się z programu „Tytani KSW”, w którym przedstawiane są kulisy życia najważniejszych zawodników tej federacji, a realizowany on był we współpracy z platformą Viaplay, która miała przez pewien czas wyłączność na pokazywanie gal KSW. Okazuje się, że Khalidov ma przy swoim domu... jezioro, a prowadzi do niego specjalna ścieżka. Samo wnętrze domu jest urządzone z klasą, a największe wrażenie robi zdecydowanie rozmiar willi oraz otaczających ją terenów. Jak wygląda dom Mameda Khalidova możecie zobaczyć w galerii poniżej.