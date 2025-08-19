Donald Trump nie żartował. Kanclerz Niemiec i inni zobaczyli z bliska własność... Chelsea

Michał Skiba
Michał Skiba
2025-08-19 14:03

Niecodzienne wydarzenie przyciągnęło uwagę mediów i fanów piłki nożnej na całym świecie. Podczas specjalnego spotkania z udziałem przedstawicieli wielu państw, zorganizowanego w kontekście rozmów na rzecz pokoju na Ukrainie, w gabinecie prezydenta USA Donalda Trumpa znalazło się… trofeum Klubowych Mistrzostw Świata, które w tym roku zdobyła Chelsea.

Chelsea

i

Autor: AP, x.com

Niespodziewany eksponat w biurze prezydenta Trumpa

Sam fakt, że Donald Trump pozostał z piłkarzami Chelsea przez całą ceremonię i świętowanie pucharu Klubowych Mistrzostw Świata był nieco komiczny i zaskakujący, a zdjęcia prezydenta Stanów Zjednoczonych z piłkarzami The Blues szybko zyskały rozgłos na całym świecie.

ZOBACZ TEŻ: Wzruszający list do kibiców od Nicoli Zalewskiego. Tak pożegnał się z Interem

Dzień po lipcowym finale brytyjskie media podały, że londyńska Chelsea (która w meczu o tytuł pokonała Paris Saint-Germain) wróciła do kraju jedynie z repliką pucharu. W wywiadzie dla DAZN prezydent Stanów Zjednoczonych przyznał, że oryginalne trofeum pozostało w Gabinecie Owalnym. Szczegóły różnic między oboma trofeami nie zostały ujawnione. Redakcja „The Guardian” zwróciła się do FIFA o komentarz w tej sprawie, wszystko wskazuje na to, że do dziś nie otrzymała odpowiedzi.

Rozmowy o opaleniźnie, a trofeum w tle

Prezydent USA powitał wszystkich uczestników spotkania, każdemu poświęcając kilka słów. Szczególnie wyróżnił kanclerza Niemiec, Friedricha Merza, komentując jego wygląd: „Wyglądasz świetnie z tą opalenizną. Gdzie się tak opalałeś?” — zażartował Donald Trump. A w tle? Trofeum, symbol piłkarskiego triumfu londyńskiego klubu, było widoczne podczas części oficjalnej spotkania, co natychmiast zwróciło uwagę zarówno uczestników, jak i obserwatorów medialnych.

Chociaż głównym celem zgromadzenia było omawianie sposobów wsparcia Ukrainy i promocji pokoju w regionie, futbol niespodziewanie stał się tematem rozmów, wprowadzając element zaskoczenia i nieoczekiwanej lekkości do poważnej debaty politycznej.

ZOBACZ TEŻ: Alarm w kadrze! Jan Urban traci ważnego zawodnika przed eliminacjami MŚ

QUIZ: Jan Urban nowym selekcjonerem. Sprawdź, co o nim wiesz
Pytanie 1 z 10
Jaki był ostatni klub, w którym pracował?
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TRUMP
CHELSEA