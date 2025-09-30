Dramatyczne wyznanie Adrianny Sułek. Powiedziała o depresji i... braku pieniędzy

Adrianna Sułek to polska lekkoatletka, która wróciła po urodzeniu dziecka do wielkich startów

Niestety, Polka rozczarowała sama siebie podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata, zajmując 15. miejsce

W szczerym wywiadzie opowiedziała o problemach z depresją poporodową i brakiem pieniędzy

Lekkoatletyczne MŚ: 15. miejsce Adrianny Sułek-Schubert

Adrianna Sułek-Schubert zajęła dopiero 15. miejsce w siedmioboju podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Polka nie gryzła się w język po zawodach. – Wynik to tragedia – mówiła rozgoryczona. Na słaby wynik wpłynęło więcej czynników. Polska wieloboistka była rozczarowana nie tylko swoim występem, ale także przygotowaniami. – Szukam trenera, jeśli nie mogę pracować z Tonim Minichiello. Nie lubię, jak ktoś mnie przymusza do zmiany decyzji, gdy czułam, że jest słuszna – dodała otwarcie.

Na podium stanęły: złota Anna Hall z USA, srebrna Irlandka Kate O’Connor oraz dwie brązowe medalistki – Taliyah Brooks i Katarina Johnson-Thompson. Sułek zgromadziła 6105 punktów. Po pierwszym dniu była jeszcze siódma, ale później przyszło załamanie. – Byłam przygotowana na 6500 punktów. Czuję się świetnie fizycznie, ale bieżnia boleśnie mnie zweryfikowała – przyznała.

Dawid Tomala szczerze o depresji po złocie olimpijskim. "Musiałem się leczyć". Teraz ma nowy cel

W piątek zaliczyła m.in. 100 m ppł w 13,47, skok wzwyż 1,80 m, pchnięcie kulą 14,53 m, a w sobotę skoczyła tylko 5,78 m w dal, rzuciła oszczepem 39,32 m i pobiegła 800 m w 2.17,25. – Na 800 metrów już nie miałam motywacji, oddałam bieg bez walki – przyznała wprost.

Dramatyczne wyznanie Sułek-Schubert. Szczerze o braku pieniędzy i depresji

Adrianna Sułek-Schubert w rozmowie z portalem SportoweFakty.wp.pl szczerze opowiedziała o problemach przed startem na mistrzostwach świata. Z powodu braku stypendium musiała wydawać swoje oszczędności na przygotowania.

- Pieniądze na kontynuowanie kariery muszą się znaleźć. Nie jest jednak łatwo, bo mam kredyt do spłacenia, a przecież wychowuję jeszcze małe dziecko. Obecnie źródłem mojego dochodu jest etat w wojsku. To nie są łatwe tematy, ale postanowiłam, że swoją karierę traktuję jako inwestycję. Teraz znów będę musiała przeliczyć domowy budżet i zrezygnować z rzeczy mniej potrzebnych – przyznała.

Niedawno przyznała, że miała problemy z depresją poporodową. Sytuacja jest już jednak zdecydowanie lepsza. - Skoro potrafię uśmiechać się po 15. miejscu na świecie, to znaczy, że jest już w porządku. To było jednak straszne doświadczenie i nie życzę tego najgorszemu wrogowi. Zdarzało mi się płakać po niemal każdym treningu – dodała.

Adrianna Sułek-Schubert walczy o powrót do ścisłej czołówki

Sułek-Schubert w latach 2022–23 była w światowej czołówce, zdobywała medale mistrzostw Europy i świata. Później przerwała karierę z powodu ciąży. Wróciła w 2024 roku, a na igrzyskach w Paryżu zajęła 12. miejsce.

Teraz nie ukrywa, że musi jak najszybciej uporządkować swoją przyszłość. – Tak naprawdę przygotowywałam się sama. Nie miałam w planie jechać na mistrzostwa świata, ale przekonano mnie w związku. A tu taki wynik – oceniła.