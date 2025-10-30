Dziewczęca Anastazja Kuś przyćmiła drapieżną Mandarynę. Nagle dostrzegliśmy Kubę Kochanowskiego ze śliczną żoną!

Anastazja Kuś i Kuba Kochanowski, wraz z żoną Aleksandrą Kołodziejczyk, uczestniczyli w Gali Plebiscytu Znakomitość Roku DOZ.pl, wzbudzając duże zainteresowanie.

Anastazja Kuś pojawiła się na gali z mamą, Alicją Kuś, i przyćmiła inne gwiazdy, w tym Mandarynę.

Celem Plebiscytu Znakomitość Roku DOZ.pl jest wyróżnienie produktów i linii produktowych, które cieszą się największym uznaniem użytkowników.

Anastazja Kuś coraz lepiej radzi sobie nie tylko na bieżni, lecz także na salonach. Zaledwie kilka dni temu 18-letnia lekkoatletka i modelka zrobiła prawdziwą furorę na gali Kobieta Roku Glamour 2025, gdzie pojawiła się razem ze swoją piękną mamą - Alicją Kuś. Panie skradły wówczas show takim gwiazdom jak Julia Wieniawa czy Doda. Z kolei w środę, 29 października, Anastazja Kuś (znów razem z mamą) przyszła na Plebiscytu Znakomitość Roku DOZ.pl. Imprezę poprowadzili Izabella Krzan i Olivier Janiak, a wśród gości znaleźli się m.in. Małgorzata Rozenek, Maciej Musiał, Sonia Bohosiewicz, Julia Kuczyńska, Jessica Mercedes, Lidia Popiel, Marta Żmuda Trzebiatowska czy Mandaryna, która wszystkich zaskoczyła swoim nowym wizerunkiem. Dziewczęca Anastazja Kuś przyćmiła jednak nawet drapieżną Mandarynę. Nagle wśród tłumu gwiazd dostrzegliśmy Kubę Kochanowskiego, jednego z naszych najlepszych siatkarzy. Reprezentant Polski na galę przyszedł wraz ze swoją śliczną żoną - Aleksandrą Kołodziejczyk, finalistką finalistką konkursu Miss Polonia 2017. To nie koniec sportowców na Gali Plebiscytu Znakomitość Roku DOZ.pl. Na imprezie bowiem brylował jeszcze m.in. Adam Kszczot, czyli dwukrotny wicemistrz świata w biegu na 800 metrów.

Podczas zeszłorocznej gali DOZ.pl także było wiele gwiazd, m.in. Sandra Kubicka, Joanna Opozda, Oliwia Bieniuk, Klaudia Halejcio czy Joanna Przetakiewicz. Czemu służyć na plebiscyt?

Celem plebiscytu jest wyróżnienie tych produktów i linii produktowych, które cieszą się największym uznaniem użytkowników. Głosy oddawane przez społeczność DOZ.pl pomagają innym konsumentom w świadomym wyborze sprawdzonych i rekomendowanych produktów.

W galerii prezentujemy zdjęcia z gali z udziałem dziewczęcej Anastazji Kuś, Kuby Kochanowskiego z żoną, Mandaryny, Małgorzaty Rozenek i wielu innych gwiazd