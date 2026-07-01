Gorąca jak lawa „Miss America” uwielbia zdjęcia w malusieńkim bikini. Przed meczem USA na mundialu zrobiła coś jeszcze

Sumner Stroh, influencerka znana z głośnego romansu z gwiazdą rocka, ogłosiła się "Miss America" i wydała piosenkę, wywołując sensację.

Premiera utworu tuż przed kluczowym meczem USA na mundialu wywołała spekulacje, czy to sprytny ruch marketingowy modelki.

Sprawdź, jak skandal z Adamem Levine'em otworzył jej drzwi do sławy i zobacz jej najgorętsze zdjęcia, które elektryzują sieć!

Nowa "Miss America" wkracza do gry. Zrobiła to specjalnie?

Sumner Stroh nie zwalnia tempa i po raz kolejny udowadnia, że potrafi skupić na sobie uwagę całego świata. Seksowna modelka, która rozpala zmysły milionów fanów, postanowiła wkroczyć na scenę muzyczną. Zapowiedziała premierę swojego singla, który nosi wymowny tytuł "Miss America". Co więcej, określiła ten moment jako początek swojej nowej ery.

- Miss America nie jest idealna, po prostu się nie poddaje - napisała tajemniczo pod zapowiedzią utworu.

Wybór momentu jest co najmniej intrygujący. W nocy reprezentacja USA zmierzy się z Bośnią w arcyważnym meczu 1/16 finału Mistrzostw Świata. Czy piosenka okaże się patriotycznym hymnem zagrzewającym do boju, a może chwytliwym utworem, w którym influencerka rozliczy się ze swoją burzliwą przeszłością? Fani spekulują, że może to być marketingowy strzał w dziesiątkę, który zapewni jej jeszcze większy rozgłos.

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Wielki skandal dał jej sławę. Tak wstrząsnęła show-biznesem

Cały świat usłyszał o Sumner Stroh we wrześniu 2022 roku. To wtedy, jako 24-letnia modelka, opublikowała na TikToku nagranie, które wywołało prawdziwą burzę w show-biznesie. Przyznała się w nim do trwającego rok romansu z Adamem Levine'em, liderem popularnego zespołu Maroon 5. Sprawa była tym bardziej szokująca, że muzyk był mężem aniołka Victoria's Secret, Behati Prinsloo, a para właśnie ogłosiła, że spodziewa się trzeciego dziecka.

- Miałam romans z mężczyzną, który jest żonaty z modelką Victoria's Secret - miała wyznać w nagraniu, które w błyskawicznym tempie obejrzały dziesiątki milionów ludzi. Stroh tłumaczyła, że czuła się zmanipulowana i wykorzystana. "Byłam młoda, byłam naiwna" – mówiła, podkreślając, że nie zdawała sobie sprawy ze skali sytuacji. Skandal błyskawicznie obiegł światowe media, a nazwisko Stroh trafiło na czołówki portali na całym świecie.

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Jej gorące zdjęcia rozpalają internet. Zobacz, czym kusi!

Po medialnej burzy Sumner na chwilę usunęła się w cień, ale szybko wróciła, by wykorzystać swoje pięć minut. Dziś, jako 28-letnia absolwentka Uniwersytetu w Teksasie, jest profesjonalną modelką i influencerką, którą na samym TikToku śledzi blisko pół miliona osób. Jej profil na Instagramie to prawdziwa skarbnica odważnych kadrów. Kobieta doskonale wie, jak wykorzystać swoje atuty. Chętnie publikuje zdjęcia, na których eksponuje swoją nienaganną figurę i kobiece kształty, często pozując w skąpej bieliźnie lub bikini. Każda fotografia wywołuje lawinę komentarzy zachwyconych fanów.

Nie da się ukryć, że 28-latka wie, jak przyciągnąć uwagę i rozpalić zmysły. W naszej galerii zebraliśmy jej najgorętsze zdjęcia. Uwaga, robi się gorąco!

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