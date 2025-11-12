Cody Gakpo, holenderska gwiazda, która strzeliła gola Polsce na EURO 2024, rywalizuje teraz w eliminacjach mistrzostw świata.

Prywatnie Gakpo jest oddanym partnerem Noi van der Bij i szczęśliwym ojcem syna Samuela Setha.

Noa van der Bij to nie tylko partnerka piłkarza, ale także wykształcona kobieta.

Odkryj, jak życie rodzinne Gakpo wpływa na jego karierę i relacje w drużynie.

Reprezentacja Holandii była jednym z grupowych rywali Polski na EURO 2024, a mecz zakończył się porażką Biało-Czerwonych 1:2. Pierwszego gola dla "Oranje" zdobył wówczas Cody Gakpo, gwiazdor Liverpoolu i jeden z najważniejszych zawodników w kadrze. Teraz Holender rywalizuje z Polską w eliminacjach mistrzostw świata. W pierwszym meczu w Rotterdamie gola nie strzelił. Jak mu pójdzie w rewanżu w Warszawie na Stadionie Narodowym?

Choć na boisku bywa bezlitosny dla rywali, prywatnie jest oddanym partnerem i od niedawna szczęśliwym ojcem. Jego życie od kilku lat jest nierozerwalnie związane z piękną Noą van der Bij. To właśnie ona jest jego największym wsparciem i motywacją do dalszego rozwoju.

Kim jest Noa van der Bij, ukochana gwiazdora Holandii?

Para oficjalnie jest razem od grudnia 2020 roku. Ich miłość rozkwitła, gdy Gakpo był jeszcze wschodzącą gwiazdą PSV Eindhoven. Noa van der Bij nie jest jednak typową WAG, która skupia się wyłącznie na życiu u boku sławnego piłkarza. Ukochana holenderskiego napastnika ma świetne wykształcenie. Ukończyła studia wyższe na kierunku zarządzanie.

Jak informowały brytyjskie media, m.in. "Liverpool Echo", Noa van der Bij pracuje dla agencji modelek i regularnie dzieli się fragmentami swojego życia w mediach społecznościowych, gdzie obserwuje ją ponad 50 tysięcy osób.

Cody Gakpo i Noa van der Bij zostali rodzicami

Największa rewolucja w życiu pary nastąpiła niedawno. Przed rokiem na świat przyszło ich pierwsze dziecko. Cody i Noa powitali na świecie syna. "25.04.24 zostaliśmy pobłogosławieni nową miłością naszego życia. Samuel Seth Gakpo" - napisała Noa pod ich wspólnym zdjęciem z dzieckiem.

Ta chwila na zawsze zmieniła ich życie, co podkreślają w wywiadach ich przyjaciele z drużyny. Okazuje się, że Gakpo i jego partnerka mają świetny kontakt z innym zawodnikiem Liverpoolu, Curtisem Jonesem, i jego ukochaną Saffie Khan. Pomocnik "The Reds" w jednym z wywiadów zdradził, że Noa bardzo pomagała jego partnerce w przygotowaniach do roli matki.

- Jesteśmy z Codym bardzo blisko, spędzam z nim czas. Jego dziewczyna i moja również często rozmawiają. On ma już dziecko, więc jego partnerka pomaga jej w pewnych sprawach. To mój brat - mówił Curtis Jones, cytowany przez "Liverpool Echo".

To pokazuje, jak silne więzi łączą piłkarzy Liverpoolu i ich rodziny także poza boiskiem.

