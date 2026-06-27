Piłkarz Legii Warszawa nie gra na mundialu i ma czas dla najbliższych

Paweł Wszołek korzysta z wakacyjnej przerwy i z tego, że Polska niestety nie gra na mundialu 2026. Gdyby "Biało-czerwoni" zakwalifikowali się na MŚ, jest wielce prawdopodobne, że zawodnik Legii Warszawa znalazły się wśród powołanych przez Jana Urbana zawodników. W końcu już za jego kadencji grał w drużynie narodowej, a nawet strzelił gola (w wyjazdowym spotkaniu z Maltą). Wiadomo, że Paweł Wszołek do siatki na MŚ nie trafi, ale za to ma więcej czasu dla najbliższych, czyli dla żony i malutkiej córeczki. Jeszcze przed jej narodzinami pomocnik Legii zdradził, że będzie mieć na imię Zofia.

Paweł Wszołek odniósł się do wyjścia na imprezę z kolegami z Legii. Powiedział o dziewczynach, to mu pomogło

Podoba mi się bardzo takie polskie imię. Zawsze każdy powtarza, że córka to jest córeczka tatusia. (…) Oczywiście jakiś stresik tam jest, bo chyba nie ma recepty na to, jak być dobrym ojcem. Będę starał się być jak najlepszym. Zobaczymy, jak to będzie. Czas pokaże

- zapowiadał na specjalnym nagraniu Paweł Wszołek. No i czas pokazał, że Paweł Wszołek to prawdziwy supertata!

Paweł Wszołek z córką na zdjęciach paparazzi. Widać, że Zosia jest jego oczkiem w głowie

Paparazzi spotkali gracza Legii Warszawa na spacerze z 9-miesięczną Zosią. Paweł Wszołek do wyprawy przygotowany był perfekcyjnie. W samochodzie miał i wózek, i fotelik. Nie zapomniał też o butelce z mlekiem. Najważniejsza jest jednak miłość do dziecka. A tę czuć było na odległość. Widać wyraźnie, że Zosia jest oczkiem w głowie wielokrotnego reprezentanta Polski. Dumny tata dzielnie nosił córeczkę i z czułością pokazywał jej świat. A mama może chwilę odetchnąć...

Paweł Wszołek wziął ślub z piękną Magdaleną w 2014 roku. Co ciekawe, para znała się od czasów przedszkolnych. Kiedyś żona piłkarza opowiedziała historię ich znajomości.

Chodziliśmy do tej samej grupy, ale ze względu na to, że Paweł jest ode mnie rok starszy, to przychodził na inne godziny. Mijaliśmy się na korytarzu. Jak musiałam zostać dłużej w przedszkolu, bo np. rodzice mieli pracę, to ja chodziłam wtedy do starszej grupy, więc kojarzę Pawła. Jego zdjęcie z przedszkola stoi u mnie, w moim pokoju w domu rodzinnym

- wspominała Magdalena Wszołek w 2020 r. w rozmowie z TVP Sport.

Paweł Wszołek zapytany o reprezentację Polski. "Nie mogłem w nocy spać"

Galeria: Paweł Wszołek to supertata

38