Iga Świątek - Belinda Bencic: Rodzina rywalki musiała podjąć trudną decyzję. Dlatego tak potoczyły się jej losy

Belinda Bencic: Szwajcarka ze słowackimi korzeniami

Polska tenisistka już teraz z dumą może powiedzieć, że osiągnęła najlepszy wynik na Wimbledonie w trakcie swojej kariery. Pochodząca z Raszyna zawodniczka w dobrym stylu przedostała się do najlepszej czwórki turnieju w Wielkiej Brytanii. Do tej pory najdalej na tej imprezie zaszła do ćwierćfinału.

Na tym jednak Świątek nie zamierza się zatrzymywać. Marzy o finale, a żeby go osiągnąć musi pokonać w czwartek Belindę Bencic. Reprezentantka Szwajcarii ma słowackie korzenie, ale od dziecka żyła i kształciła się w alpejskim kraju. Jej rodzina podjęła decyzję o emigracji już wiele lat temu, a powodem takiego stanu rzeczy były ówczesne niepokoje polityczne w Europie.

Emigracja rodziny Belindy Bencic

Jak możemy przeczytać w szwajcarskich mediach, ojciec Bencic wyemigrował ze Słowacji na zachód Europy wraz ze swoją rodziną już 1968 roku. Przyczyną takiego stanu rzeczy miała być obawa przez siłami Układu Warszawskiego, który zrzeszał państwa bloku wschodniego z dominującą rolą ZSRR.

Dziadek tenisistki, Ivan, również może pochwalić się przygodą ze sportem. Był bowiem hokeistą Slovana Bratysława. Sama Belinda natomiast od dziecka kształciła się w Szwajcarii, także w sportowym zakresie. Trenowała w klubie z Wollerau, miejscowości położonej nad Jeziorem Zuryskim.

Jak czytamy, w rodzinnym domu Bencic zawsze mówiło się po słowacku, stąd w szwajcarskiej tenisistce w dalszym ciągu przetrwało silne przywiązanie do kraju naszych południowych sąsiadów.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie

Jeśli Świątek wyeliminuje Bencic, zagra o pierwszy w karierze triumf na kortach Wimbledonu. Finał zaplanowano na sobotę, 12 lipca.

W drugiej parze półfinałowej Aryna Sabalenka zmierzy się z Amandą Anisimową.