Iga Świątek odpowiedziała hejterom. Nie do wiary, że zapytali ją o to dziennikarze!

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2026-01-20 11:14

Iga Świątek znana jest ze swojej miłości do muzyki Taylor Swift, ale tym razem dziennikarze w Melbourne zaskoczyli ją pytaniem. Chodzi o krytykę, jaka spadła na najnowszy album gwiazdy pop – "The Life of a Showgirl". Polska tenisistka stanęła w obronie swojej idolki!

Iga Świątek na Australian Open 2026

i

Autor: Aaron Favila/ Associated Press
  • Iga Świątek wygrała pierwszy mecz w tegorocznym Australian Open
  • Polska tenisistka została zapytana przez dziennikarzy o zaskakującą rzecz
  • Świątek jest fanką Taylor Swift, a media dopytały o... krytykę jej nowego albumu

Iga Świątek zapytana o krytykę Taylor Swift

Pierwszy dzień Australian Open przyniósł polskim kibicom sporo emocji. Iga Świątek, wiceliderka światowego rankingu, awansowała do drugiej rundy po zaciętym boju z Chinką Yue Yuan. Jednak na konferencji prasowej równie duże poruszenie co wynik meczu, wywołała odpowiedź Polki na pytanie dotyczące jej muzycznej idolki.

Dziennikarze w Melbourne postanowili zapytać tenisistkę o opinię na temat wydanego w październiku albumu Taylor Swift – "The Life of a Showgirl". Płyta ta spotkała się z mieszanym odbiorem i falą krytyki w internecie. Świątek nie wahała się stanąć w obronie artystki.

Iga Świątek dostała list i prezenty od Taylor Swift! "Jestem taka wdzięczna!"

– Szczerze, ludzie będą krytykować wszystko. Myślę, że był świetny – powiedziała wprost Polka. – Choć co prawda dość krótki. To nie tak, że znajdziesz jakieś nowe, zaskakujące rzeczy, kiedy posłuchasz go kilka razy. Ale piosenki są chwytliwe. Myślę to jest to, czego chciała. To, o czym mówiła od początku. Każda piosenka jest hitem.

Raszynianka podkreśliła również subiektywny odbiór twórczości. – Myślę jednak, że w sztuce i muzyce można mieć swoje własne przemyślenia – skwitowała krótko.

Iga Świątek na Australian Open 2026
23 zdjęcia

Australian Open: Iga Świątek nie bez problemów w II rundzie

O ile o muzyce Świątek mówiła z lekkością, o tyle na korcie musiała się mocno napracować. Mecz z kwalifikantką Yue Yuan (130. WTA) okazał się sporym wyzwaniem. Chinka, która w 2022 roku dotarła do 3. rundy US Open, grała odważnie i rzadko się myliła.

W pierwszym secie Polka miała spore problemy – została dwukrotnie przełamana i musiała gonić wynik. Kluczowy okazał się dziesiąty gem, w którym Yuan serwowała na zwycięstwo w secie. Wówczas Świątek popisała się genialnym bekhendem w linię, doprowadzając do remisu. Ostatecznie o losach partii zadecydował tie-break. Przy stanie 4-4 Polka wygrała dwie kolejne piłki i wykorzystała drugą piłkę setową, wygrywając 7:6 (7-5).

 Drugi set rozpoczął się od prowadzenia faworytki 3:0. Wtedy jednak rywalka poprosiła o przerwę medyczną na rozmasowanie pleców. Po powrocie na kort walka znów stała się wyrównana (zrobiło się 3:2), ale Świątek utrzymała przewagę, wygrywając 6:3. Całe spotkanie trwało równo dwie godziny.

– Na początku byłam trochę zardzewiała. Wiedziałam jednak, co muszę zrobić, aby wygrać. Musiałam stać się odważniejsza w podejmowaniu decyzji, poprawić pracę nóg – przyznała samokrytycznie po meczu Polka.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek?
Pytanie 1 z 35
Trenerem Igi Świątek jest obecnie...
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

IGA ŚWIĄTEK
TAYLOR SWIFT