Iga Świątek trenowała w samym centrum Rzymu! Tłumy ludzi, a dookoła zabytki, niezwykłe obrazki!

Iga Świątek przygotowuje się do turnieju WTA 1000 w Rzymie, gdzie triumfowała w latach 2021, 2022 i 2024.

W piątek Polka trenowała na wybudowanym korcie w turystycznym centrum Wiecznego Miasta.

Zobacz niezwykłe zdjęcia i wideo z treningu Igi Świątek na słynnym Piazza del Popolo.

Iga Świątek w piątkowe popołudnie zaliczyła niezwykły trening. Polska gwiazda pojawiła się w samym turystycznym centrum Rzymu na słynnym Piazza del Popolo. Organizatorzy turnieju w ramach promocji imprezy wybudowali tam kort ziemny i 1 maja zaprosili w to niezwykłe miejsce naszą tenisistkę. Iga Świątek pod okiem szkoleniowca Francisco Roiga trenowała w otoczeniu rzymskich zabytków, a jej popisy oglądały tłumy ludzi - turystów i mieszkańców stolicy Italii. Niedawno w Madrycie Polka zagrała w tenisa na słynnym Santiago Bernabeu, gdzie spotkała gwiazdy Realu Madryt. Teraz trenowała w samym centrum Rzymu.

Iga Świątek została entuzjastycznie powitana przez licznych miłośników tenisa, wśród których byli także Polacy. Następnie w dużym skupieniu widzowie tego niezwykłego wydarzenia obserwowali jej trening w jednym z najbardziej malowniczych miejsc w centrum włoskiej stolicy, na wielkim placu, powyżej którego wznosi się taras widokowy Pincio w parku Villa Borghese.

Poniżej zdjęcia i materiały wideo z tego wyjątkowego treningu Igi Świątek.

34

Iga Świątek ma z Rzymu znakomite wspomnienia, bo triumfowała tam aż trzy razy w latach 2021, 2022 i 2024. Poza tym to miasto, w którym bardzo lubi spędzać czas, odwiedzając ulubione miejsca i knajpki. Korty ziemne w stolicy Włoch są chyba najwolniejsze w całym kobiecym tourze, co zazwyczaj odpowiadało czterokrotnej mistrzyni Roland Garros. Ostatnio jednak przeżyła w Rzymie duże rozczarowanie. Rok temu po bardzo słabej grze przegrała już w 3. rundzie 1:6, 5:7 z Amerykanką Danielle Collins. Iga Świątek zmagała się wtedy z głębokim kryzysem pewności siebie, ale teraz też pod tym względem było ostatnio kiepsko. Oby w Rzymie spokojne treningi pod okiem Francisco Roiga przyniosły już pozytywne efekty, na które czekają niecierpliwie kibice polskiej gwiazdy.

Kiedy gra Iga Świątek pierwszy mecz w WTA Rzym?

Turniej WTA w Rzymie ruszy we wtorek 5 maja 2026, ale Iga Świątek zacznie rywalizację w 2. rundzie. Polka pierwszy mecz zagra w czwartek 7 maja lub w piątek 8 maja. Transmisje TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport 2.

